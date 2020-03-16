***IHGZT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2020 17:39
***IHGZT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHGZT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829471
BIST
17:3487.950
En Yüksek
|Değişim
|: -8,01%
|| -7.654,88
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
86.853
17:346,4159
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 0,0864
|Açılış
|: 6,4140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,4229
En Düşük
6,2780
17:347,1334
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 0,1004
|Açılış
|: 7,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1717
En Düşük
6,9931
17:34304,48
En Yüksek
|Değişim
|: -2,22%
|| -6,91
|Açılış
|: 304,48
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
299,20
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,20
|226.231
|% 9,09
|
|RTALB
|2,91
|92.279.917
|% 6,59
|
|KUYAS
|1,12
|12.374.992
|% 5,66
|
|IDGYO
|2,18
|1.056.941
|% 3,32
|
|ISKUR
|288.000,00
|581.000
|% 2,13
|
|TATGD
|5,13
|7.324.922
|% -10,00
|
|TGSAS
|2,61
|657.999
|% -10,00
|
|KOZAL
|54,90
|52.765.638
|% -10,00
|
|PARSN
|11,79
|5.260.050
|% -10,00
|
|YYAPI
|0,36
|6.920.481
|% -10,00
|
|ASELS
|22,92
|710.900.480
|% -9,98
|
|THYAO
|8,26
|655.694.580
|% -9,63
|
|GARAN
|8,17
|573.035.815
|% -9,32
|
|YKBNK
|2,03
|219.375.760
|% -8,14
|
|ECILC
|3,66
|208.220.476
|% -9,85
|
|YKBNK
|2,03
|219.375.760
|% -8,14
|
|EKGYO
|1,13
|91.299.193
|% -5,83
|
|THYAO
|8,26
|655.694.580
|% -9,63
|
|ODAS
|1,25
|94.276.964
|% -9,42
|
|KRDMD
|1,89
|141.250.467
|% -8,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8267
|7,8660
|% 1,02
|
|Frank
|6,7386
|6,7792
|% 1,70
|
|Riyal
|1,7020
|1,7106
|% 1,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.485
|1.485
|-44,85
|
|Altın Gr.
|305
|305
|-6,66
|
|Cumhuriyet
|2.037
|2.068
|-44,00
|
|Tam
|2.029
|2.083
|-40,53
|
|Yarım
|981
|1.008
|-19,60
|
|Çeyrek
|492
|504
|-9,80
|
|Gümüş.Ons
|13,09
|13,13
|-1,61
|
|Gümüş Gr.
|2,66
|2,66
|-0,34
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|B. Petrol
|30,66
|30,66
|-3,19
|
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