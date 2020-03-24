***IHGZT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.03.2020 11:56
***IHGZT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IHGZT]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHGZT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831671
BIST
13:1388.033
En Yüksek
|Değişim
|: 4,49%
|| 3.786,70
|Açılış
|: 87.571
|
|Önceki Kapanış
|: 84.246
|
88.303
En Düşük
87.050
13:136,4810
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -0,0796
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5660
En Düşük
6,4714
13:137,0441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0041
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,0874
En Düşük
7,0232
13:13332,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 4,57
|Açılış
|: 332,28
|
|Önceki Kapanış
|: 327,71
|
336,72
En Düşük
327,01
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|2,20
|8.489.938
|% 10,00
|
|PENGD
|2,31
|1.124.074
|% 10,00
|
|ALCTL
|13,53
|4.943.237
|% 10,00
|
|TATGD
|5,83
|9.666.438
|% 10,00
|
|OZRDN
|1,65
|10.096
|% 10,00
|
|MZHLD
|9,51
|11.823
|% -6,58
|
|KSTUR
|21,14
|4.334
|% -3,91
|
|MTRYO
|5,19
|975.851
|% -3,53
|
|YONGA
|8,60
|22.799
|% -1,15
|
|MMCAS
|0,89
|5.001
|% -1,11
|
|GARAN
|7,38
|497.171.263
|% 6,80
|
|THYAO
|8,14
|287.604.621
|% 5,58
|
|ASELS
|21,90
|247.701.251
|% 5,29
|
|YKBNK
|1,86
|114.935.917
|% 5,08
|
|ISFIN
|2,84
|113.506.096
|% 3,65
|
|GARAN
|7,38
|497.171.263
|% 6,80
|
|YKBNK
|1,86
|114.935.917
|% 5,08
|
|EKGYO
|1,12
|51.813.080
|% 4,67
|
|ODAS
|1,22
|49.945.140
|% 5,17
|
|TSPOR
|1,96
|78.588.421
|% 9,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5759
|7,6139
|% 0,32
|
|Frank
|6,6374
|6,6773
|% 0,02
|
|Riyal
|1,7200
|1,7286
|% -1,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.589
|1.598
|40,05
|
|Altın Gr.
|332
|333
|5,65
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,09
|14,13
|0,84
|
|Gümüş Gr.
|2,94
|2,95
|0,15
|
|B. Petrol
|28,46
|28,46
|1,43
|