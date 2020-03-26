***IHGZT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.03.2020 10:11
***IHGZT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IHGZT]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHGZT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832269
BIST
13:0489.609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 545,99
|Açılış
|: 88.960
|
|Önceki Kapanış
|: 89.063
|
89.932
En Düşük
88.481
13:046,4729
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0572
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5056
En Düşük
6,4061
13:047,0897
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 0,1050
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1034
En Düşük
6,9707
13:04335,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 1,94
|Açılış
|: 335,73
|
|Önceki Kapanış
|: 333,76
|
336,38
En Düşük
322,05
BIST En Aktif Hisseler
|RYGYO
|5,39
|20.404.505
|% 10,00
|
|TIRE
|4,73
|4.109.886
|% 10,00
|
|SASA
|6,60
|76.482.095
|% 10,00
|
|BAKAB
|6,49
|3.655.302
|% 10,00
|
|ISKUR
|304.381,50
|304.382
|% 10,00
|
|QNBFL
|128,90
|4.831.520
|% -9,99
|
|ETILR
|1,88
|81.482
|% -9,62
|
|RALYH
|7,25
|10.310
|% -9,38
|
|MMCAS
|0,83
|813
|% -7,78
|
|IHGZT
|3,29
|82.171
|% -7,32
|
|THYAO
|9,13
|821.797.607
|% 4,10
|
|ASELS
|23,66
|394.924.476
|% 0,94
|
|GARAN
|7,65
|371.347.390
|% 2,00
|
|YKBNK
|1,90
|194.046.264
|% 1,60
|
|ECILC
|4,72
|162.206.180
|% 7,03
|
|YKBNK
|1,90
|194.046.264
|% 1,60
|
|THYAO
|9,13
|821.797.607
|% 4,10
|
|GSRAY
|1,73
|104.826.984
|% 8,12
|
|IHLGM
|0,78
|41.060.168
|% 1,30
|
|ODAS
|1,27
|62.497.649
|% 1,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6774
|7,7159
|% 0,94
|
|Frank
|6,6337
|6,6737
|% 1,42
|
|Riyal
|1,7184
|1,7270
|% 0,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.610
|1.613
|-5,71
|
|Altın Gr.
|334
|335
|1,56
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,36
|14,42
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|2,98
|3,00
|0,02
|
|B. Petrol
|26,87
|26,87
|-0,52
|