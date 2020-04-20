***IHGZT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.04.2020 10:09
***IHGZT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHGZT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839231
BIST
16:0198.342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 162,00
|Açılış
|: 98.662
|
|Önceki Kapanış
|: 98.180
|
99.267
En Düşük
98.068
16:016,9480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0164
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9498
En Düşük
6,8741
16:017,5453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0080
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5557
En Düşük
7,4695
16:01376,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,37
|Açılış
|: 376,63
|
|Önceki Kapanış
|: 375,25
|
377,17
En Düşük
370,22
BIST En Aktif Hisseler
|BALAT
|2,42
|160.584
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,33
|337.727
|% 10,00
|
|BIZIM
|12,23
|78.573.784
|% 9,98
|
|ISGSY
|5,51
|11.294.453
|% 9,98
|
|DOKTA
|26,46
|22.575.632
|% 9,98
|
|TSPOR
|3,97
|6.433.810
|% -9,98
|
|UZERB
|2,57
|246.441
|% -9,82
|
|SODSN
|20,02
|132.214
|% -9,19
|
|ITTFH
|2,77
|151.407.585
|% -8,58
|
|SANFM
|6,85
|9.806.888
|% -8,42
|
|GARAN
|8,36
|580.475.327
|% -0,36
|
|ASELS
|27,24
|528.983.406
|% 0,44
|
|THYAO
|10,53
|516.987.519
|% 0,10
|
|ISFIN
|3,24
|367.223.439
|% 3,18
|
|MGROS
|30,30
|323.309.584
|% 3,91
|
|ISFIN
|3,24
|367.223.439
|% 3,18
|
|KARSN
|1,51
|147.059.067
|% 3,42
|
|YKBNK
|2,00
|190.383.687
|% -0,50
|
|GUSGR
|2,80
|241.669.685
|% 0,72
|
|ODAS
|1,49
|116.608.911
|% 1,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6191
|8,6623
|% -0,23
|
|Frank
|7,1493
|7,1924
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8460
|1,8553
|% 0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.682
|1.683
|-1,26
|
|Altın Gr.
|377
|377
|1,56
|
|Cumhuriyet
|2.418
|2.472
|-50,90
|
|Tam
|2.489
|2.548
|-48,60
|
|Yarım
|1.209
|1.238
|-25,50
|
|Çeyrek
|606
|619
|-12,70
|
|Gümüş.Ons
|15,20
|15,23
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,02
|
|B. Petrol
|26,41
|26,41
|-1,67
|
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