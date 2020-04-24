***IHGZT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.04.2020 13:56
***IHGZT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IHGZT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHGZT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840102
BIST
14:1799.115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 944,18
|Açılış
|: 98.449
|
|Önceki Kapanış
|: 98.171
|
99.237
En Düşük
97.929
14:176,9723
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0277
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9921
En Düşük
6,9413
14:177,5238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0342
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5311
En Düşük
7,4741
14:17387,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,30
|Açılış
|: 387,89
|
|Önceki Kapanış
|: 386,59
|
389,43
En Düşük
385,59
BIST En Aktif Hisseler
|VANGD
|1,54
|1.021.653
|% 10,00
|
|RTALB
|15,30
|4.755.699
|% 9,99
|
|CASA
|18,29
|128.061
|% 9,98
|
|TKURU
|9,37
|103.520
|% 9,98
|
|SOKM
|11,69
|284.294.183
|% 9,97
|
|EGCEY
|0,49
|48.094
|% -3,92
|
|DOKTA
|27,16
|11.606.265
|% -3,48
|
|CEOEM
|3,17
|10.310.858
|% -3,35
|
|MTRYO
|3,22
|9.692.044
|% -3,30
|
|PGSUS
|47,08
|56.178.995
|% -3,29
|
|SOKM
|11,69
|284.294.183
|% 9,97
|
|MPARK
|13,83
|129.508.337
|% 7,21
|
|ARDYZ
|27,54
|105.238.181
|% 6,74
|
|KFEIN
|17,53
|91.564.984
|% 5,29
|
|SMART
|10,10
|87.533.547
|% 4,23
|
|GUSGR
|3,07
|321.529.836
|% 8,87
|
|ECILC
|4,88
|495.968.578
|% 4,72
|
|PETKM
|3,49
|304.456.704
|% 1,75
|
|DOHOL
|1,81
|128.553.790
|% 0,56
|
|KARSN
|1,61
|112.760.489
|% 2,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5766
|8,6196
|% 0,34
|
|Frank
|7,1006
|7,1433
|% 0,19
|
|Riyal
|1,8443
|1,8535
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|0,20
|
|Altın Gr.
|389
|389
|2,39
|
|Cumhuriyet
|2.491
|2.553
|16,20
|
|Tam
|2.557
|2.620
|16,60
|
|Yarım
|1.246
|1.279
|8,10
|
|Çeyrek
|625
|640
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|15,26
|15,30
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,03
|
|B. Petrol
|21,77
|21,77
|0,44
|