***IHGZT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.12.2020 10:00
***IHGZT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IHGZT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHGZT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894703
BIST
10:121.420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,44
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.425
En Düşük
1.420
10:127,6373
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0032
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6400
|
7,6551
En Düşük
7,6240
10:129,3262
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0040
|Açılış
|: 9,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3300
|
9,3489
En Düşük
9,2931
10:12460,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,23
|Açılış
|: 460,34
|
|Önceki Kapanış
|: 460,04
|
462,08
En Düşük
459,07
BIST En Aktif Hisseler10:10
|POLTK
|405,30
|699.548
|% 9,99
|
|OZRDN
|9,81
|1.957.725
|% 9,98
|
|ECZYT
|28,46
|46.698.897
|% 9,97
|
|SNKRN
|16,33
|550.321
|% 9,97
|
|GUBRF
|62,45
|20.209.944
|% 9,95
|
|PAMEL
|15,25
|3.101.774
|% -9,92
|
|KERVN
|1,11
|87.157
|% -9,76
|
|SMART
|8,70
|1.766.077
|% -5,74
|
|SANKO
|9,80
|230.197
|% -4,39
|
|NIBAS
|67,00
|1.026.068
|% -4,29
|
|SKBNK
|1,58
|208.642.145
|% 0,00
|
|PETKM
|5,07
|82.414.151
|% 0,40
|
|TSKB
|1,89
|75.570.443
|% -0,53
|
|HLGYO
|3,62
|55.707.050
|% -2,95
|
|ECILC
|7,43
|52.470.170
|% 2,06
|
|SKBNK
|1,58
|208.642.145
|% 0,00
|
|TSKB
|1,89
|75.570.443
|% -0,53
|
|IHLGM
|1,30
|22.522.554
|% 0,00
|
|PETKM
|5,07
|82.414.151
|% 0,40
|
|HLGYO
|3,62
|55.707.050
|% -2,95
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6302
|7,6372
|% -0,04
|
|Euro
|9,3143
|9,3217
|% -0,09
|
|Sterlin
|10,3200
|10,3717
|% 0,29
|
|Frank
|8,5623
|8,6139
|% -0,10
|
|Riyal
|2,0290
|2,0392
|% -0,05
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.876
|3,09
|
|Altın Gr.
|461
|461
|1,07
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|-14,00
|
|Tam
|3.028
|3.105
|-16,14
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|-7,81
|
|Çeyrek
|734
|751
|-3,90
|
|Gümüş.Ons
|25,70
|25,75
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,05
|
|B. Petrol
|51,39
|51,39
|0,15
|
Seans Raporu
10:10
daha fazla
-
10:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TSKB, OYAKC, BIMAS
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10:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, KOZAL, PGSUS
-
10:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 47 artarak (% 0.43 ) 1, 280
-
10:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : POLTK, ECZYT, SNKRN, ARZUM, GUBRF, UMPAS, OZRDN, INVEO
-
10:22
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KERVN