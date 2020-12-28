***IHGZT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.12.2020 10:36
***IHGZT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler Açıklamalar
IHGZT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895087
BIST
11:501.438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 12,37
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.426
|
1.441
En Düşük
1.432
11:507,4970
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -0,0893
|Açılış
|: 7,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5800
|
7,5873
En Düşük
7,4889
11:509,1747
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,0673
|Açılış
|: 9,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2250
|
9,2684
En Düşük
9,1612
11:50453,78
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -4,81
|Açılış
|: 453,78
|
|Önceki Kapanış
|: 458,59
|
463,21
En Düşük
453,58
BIST En Aktif Hisseler11:50
|YAPRK
|66,55
|3.676.836
|% 10,00
|
|TKURU
|229,90
|18.392
|% 10,00
|
|ORMA
|13,86
|332.806
|% 10,00
|
|UMPAS
|1,98
|192.868
|% 10,00
|
|VESBE
|40,58
|61.259.142
|% 9,97
|
|BRYAT
|504,40
|246.511.117
|% -9,65
|
|INVEO
|44,24
|29.601.198
|% -6,11
|
|BRSAN
|28,84
|388.525.086
|% -4,82
|
|SANKO
|9,75
|6.140.761
|% -4,79
|
|OZRDN
|8,87
|1.191.844
|% -4,52
|
|GUBRF
|66,15
|868.526.778
|% 3,36
|
|SISE
|7,30
|843.352.944
|% 1,53
|
|BRSAN
|28,84
|388.525.086
|% -4,82
|
|KOZAL
|94,15
|322.840.722
|% -0,58
|
|ODAS
|3,94
|270.512.244
|% 1,29
|
|SISE
|7,30
|843.352.944
|% 1,53
|
|ODAS
|3,94
|270.512.244
|% 1,29
|
|EKGYO
|2,16
|141.908.262
|% 0,93
|
|ZOREN
|2,70
|119.402.445
|% 1,89
|
|TSKB
|1,84
|79.487.590
|% 0,55
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4884
|7,4970
|% -1,18
|
|Euro
|9,1646
|9,1747
|% -0,73
|
|Sterlin
|10,1308
|10,1816
|% -1,15
|
|Frank
|8,3946
|8,4452
|% -1,03
|
|Riyal
|1,9899
|1,9999
|% -1,28
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.884
|3,85
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-4,87
|
|Cumhuriyet
|3.024
|3.070
|-1,00
|
|Tam
|3.018
|3.094
|7,21
|
|Yarım
|1.459
|1.497
|3,49
|
|Çeyrek
|732
|748
|1,74
|
|Gümüş.Ons
|26,30
|26,33
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,06
|
|B. Petrol
|51,55
|51,55
|0,21
|
Seans Raporu
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