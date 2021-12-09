***IHGZT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.12.2021 12:44
***IHGZT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHGZT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982361
BIST
13:502.044
En Yüksek
|Değişim
|: 1,95%
|| 39,00
|Açılış
|: 2.010
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.049
En Düşük
2.010
13:5013,7476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0603
|Açılış
|: 13,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7200
|
13,7809
En Düşük
13,6067
13:5015,6099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0601
|Açılış
|: 15,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5100
|
15,6252
En Düşük
15,4514
13:50788,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 3,70
|Açılış
|: 788,54
|
|Önceki Kapanış
|: 784,84
|
791,56
En Düşük
780,18
BIST En Aktif Hisseler13:50
|NIBAS
|11,44
|43.747.445
|% 10,00
|
|POLTK
|495,50
|15.692.804
|% 9,99
|
|RALYH
|15,30
|4.919.042
|% 9,99
|
|ISBIR
|60,55
|4.721.810
|% 9,99
|
|DOBUR
|168,60
|9.376.015
|% 9,98
|
|UTPYA
|13,77
|3.637.111
|% -10,00
|
|QNBFB
|47,04
|1.214.008
|% -9,97
|
|PCILT
|15,12
|425.250.915
|% -9,95
|
|QNBFL
|85,50
|937.764
|% -9,95
|
|CRDFA
|4,38
|4.473.570
|% -9,88
|
|SISE
|15,74
|3.017.970.235
|% 5,71
|
|KRDMD
|10,79
|2.289.373.832
|% 9,21
|
|THYAO
|21,28
|2.207.057.872
|% 4,42
|
|GARAN
|12,01
|1.779.657.008
|% 0,25
|
|ASELS
|24,74
|1.388.457.370
|% 3,51
|
|EKGYO
|2,54
|786.960.939
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,67
|964.661.952
|% 1,10
|
|KRDMD
|10,79
|2.289.373.832
|% 9,21
|
|SISE
|15,74
|3.017.970.235
|% 5,71
|
|GARAN
|12,01
|1.779.657.008
|% 0,25
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7263
|13,7476
|% 0,44
|
|Euro
|15,5878
|15,6099
|% 0,39
|
|Sterlin
|18,0840
|18,1747
|% 0,34
|
|Frank
|14,8623
|14,9518
|% 0,43
|
|Riyal
|3,6559
|3,6742
|% 0,64
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|-2,69
|
|Altın Gr.
|789
|789
|4,03
|
|Cumhuriyet
|5.218
|5.297
|21,00
|
|Tam
|5.199
|5.331
|22,03
|
|Yarım
|2.513
|2.579
|10,65
|
|Çeyrek
|1.260
|1.289
|5,33
|
|Gümüş.Ons
|22,29
|22,33
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|9,87
|9,88
|0,00
|
|B. Petrol
|75,43
|75,43
|-0,39
|