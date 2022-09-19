***IHGZT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.09.2022 11:52
***IHGZT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHGZT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063919
BIST
16:173.313
En Yüksek
|Değişim
|: -1,89%
|| -63,99
|Açılış
|: 3.383
|
|Önceki Kapanış
|: 3.377
|
3.394
En Düşük
3.312
16:1718,3126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0570
|Açılış
|: 18,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,3126
En Düşük
18,2293
16:1718,3505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0667
|Açılış
|: 18,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,4335
En Düşük
18,2312
16:17979,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -3,94
|Açılış
|: 979,54
|
|Önceki Kapanış
|: 983,47
|
986,89
En Düşük
975,84
BIST En Aktif Hisseler16:15
|SMRTG
|45,98
|106.906.958
|% 10,00
|
|RODRG
|37,90
|8.765.813
|% 9,98
|
|MERKO
|6,51
|25.012.197
|% 9,97
|
|HKTM
|34,04
|25.979.529
|% 9,95
|
|IZFAS
|3,99
|14.426.778
|% 9,92
|
|NTHOL
|9,95
|142.103.245
|% -9,95
|
|ISGYO
|15,38
|23.948.629
|% -9,95
|
|VAKBN
|9,36
|115.632.682
|% -9,91
|
|SKBNK
|3,84
|5.670.639
|% -9,86
|
|TSKB
|4,41
|6.200.178
|% -9,82
|
|AKBNK
|11,89
|3.847.222.395
|% -2,46
|
|GARAN
|20,20
|3.587.988.607
|% -7,25
|
|YKBNK
|7,26
|2.714.520.994
|% -0,95
|
|EKGYO
|4,29
|2.605.903.331
|% -1,83
|
|HALKB
|9,03
|2.574.165.981
|% -9,15
|
|EKGYO
|4,29
|2.605.903.331
|% -1,83
|
|YKBNK
|7,26
|2.714.520.994
|% -0,95
|
|AKBNK
|11,89
|3.847.222.395
|% -2,46
|
|HALKB
|9,03
|2.574.165.981
|% -9,15
|
|ISCTR
|8,35
|2.192.199.014
|% -4,68
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2979
|18,3038
|% 0,26
|
|Euro
|18,3174
|18,3416
|% 0,32
|
|Sterlin
|20,7495
|20,8536
|% -0,18
|
|Frank
|18,8669
|18,9806
|% 0,13
|
|Riyal
|4,8521
|4,8764
|% 0,17
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.665
|1.665
|-10,50
|
|Altın Gr.
|980
|980
|-3,34
|
|Cumhuriyet
|6.640
|6.740
|-23,00
|
|Tam
|6.673
|6.757
|45,00
|
|Yarım
|3.252
|3.291
|10,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.646
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,28
|19,31
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,35
|11,37
|-0,16
|
|B. Petrol
|89,22
|89,22
|-2,13
|
Seans Raporu
16:15
daha fazla
-
16:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -58, 85 kaybederek (% -1.96 ) 2, 943
-
16:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DENGE, MEPET, SMRTG, RODRG, MERKO, HKTM, IZFAS
-
16:29
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IHLAS, NTHOL, VAKBN, ISGYO, SKBNK, TSKB
-
16:29
IZFAS, KLKIM, ZOREN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:29
AKCNS, NTHOL, VAKBN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında