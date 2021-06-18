***IHGZT* *GARAN* *JANTS* *ISBIR*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
18.06.2021 16:36
12.266,850
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943110
BIST
18:051.391
En Yüksek
|Değişim
|: -1,63%
|| -23,09
|Açılış
|: 1.418
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.389
18:058,7279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0086
|Açılış
|: 8,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,7484
En Düşük
8,6544
18:0510,3718
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0257
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4039
En Düşük
10,3179
18:05497,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,66
|Açılış
|: 497,80
|
|Önceki Kapanış
|: 497,14
|
502,48
En Düşük
496,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IDGYO
|6,05
|1.393.334
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,52
|7.327.590
|% 9,96
|
|TKURU
|139,20
|5.944.798
|% 9,95
|
|VAKFN
|8,74
|209.341.709
|% 9,94
|
|OZBAL
|9,20
|20.798.995
|% 9,92
|
|BERA
|16,93
|12.612.139
|% -9,99
|
|MERIT
|18,13
|2.608.916
|% -9,98
|
|UZERB
|45,28
|810.617
|% -9,98
|
|BAGFS
|15,54
|838.725
|% -9,97
|
|ISBIR
|6.000,00
|2.265.992
|% -9,84
|
|THYAO
|14,54
|1.506.600.055
|% -0,82
|
|EKGYO
|2,06
|1.047.827.088
|% -2,83
|
|GARAN
|8,16
|919.522.720
|% -0,37
|
|EREGL
|17,79
|781.641.107
|% -4,92
|
|KOZAL
|120,60
|588.702.479
|% -2,35
|
|EKGYO
|2,06
|1.047.827.088
|% -2,83
|
|YKBNK
|2,15
|406.874.591
|% -0,92
|
|GARAN
|8,16
|919.522.720
|% -0,37
|
|THYAO
|14,54
|1.506.600.055
|% -0,82
|
|IHLGM
|1,16
|102.109.517
|% -4,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7229
|8,7279
|% 0,10
|
|Euro
|10,3639
|10,3718
|% -0,25
|
|Sterlin
|12,0232
|12,0835
|% -0,69
|
|Frank
|9,4330
|9,4899
|% -0,31
|
|Riyal
|2,3193
|2,3309
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|-0,19
|
|Altın Gr.
|497
|497
|0,03
|
|Cumhuriyet
|3.304
|3.354
|13,00
|
|Tam
|3.288
|3.375
|11,50
|
|Yarım
|1.589
|1.632
|5,56
|
|Çeyrek
|797
|816
|2,78
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,93
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|0,01
|
|B. Petrol
|73,41
|73,41
|0,31
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59KRDMD
Yüzde -4.46 oranında düşüşle 6.85 lira fiyatla işlem gören hissede 75, 331, 036 adet işlem
-
17:54SKTAS
Yüzde -4.52 oranında düşüşle 4.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 677, 027 adet işlem
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, EREGL, TSKB
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 68 kaybederek (% -1.26 ) 1, 232
-
17:52
OZBAL, AYCES, EUKYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında