***IHGZT* *GRNYO* *FRIGO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
09.08.2022 10:57
***IHGZT******GRNYO******FRIGO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )
İlgili Şirketler [FRIGO, GRNYO, IHGZT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
-
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
FRIGO PAK GIDA 75 10/08/2022
GARANTI YAT. ORT. 96 10/08/2022
IHLAS GAZETECILIK 46 10/08/2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053386
BIST
10:532.797
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,94
|Açılış
|: 2.795
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
2.800
En Düşük
2.781
10:5317,9652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0156
|Açılış
|: 18,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9734
En Düşük
17,9108
10:5318,3711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0729
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3717
En Düşük
18,2767
10:531.030,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,73
|Açılış
|: 1.030,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.034,02
En Düşük
1.028,45
BIST En Aktif Hisseler10:51
|KRTEK
|22,00
|36.616.058
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,98
|40.629.717
|% 9,99
|
|OBASE
|16,89
|37.385.390
|% 9,96
|
|ALKA
|47,24
|28.550.392
|% 9,96
|
|VKFYO
|6,45
|3.908.997
|% 9,88
|
|ASUZU
|240,60
|7.092.407
|% -9,99
|
|CANTE
|69,70
|7.162.371
|% -9,95
|
|SNGYO
|3,65
|116.176.147
|% -9,88
|
|KZBGY
|36,10
|10.265.443
|% -9,61
|
|BRKO
|1,61
|766.561
|% -9,55
|
|THYAO
|59,30
|1.390.360.022
|% 0,94
|
|SASA
|52,00
|588.744.576
|% 0,00
|
|ISCTR
|6,03
|542.362.600
|% -5,19
|
|EREGL
|28,62
|475.777.683
|% -0,28
|
|TUPRS
|279,10
|434.951.538
|% 2,05
|
|EKGYO
|3,39
|309.373.720
|% -1,45
|
|ISCTR
|6,03
|542.362.600
|% -5,19
|
|YKBNK
|5,15
|291.313.098
|% -0,96
|
|SKBNK
|2,29
|116.963.757
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,59
|78.975.418
|% 2,58
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9564
|17,9653
|% 0,09
|
|Euro
|18,3547
|18,3635
|% 0,36
|
|Sterlin
|21,6377
|21,7462
|% 0,22
|
|Frank
|18,7530
|18,8660
|% 0,33
|
|Riyal
|4,7641
|4,7880
|% 0,19
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.787
|-2,51
|
|Altın Gr.
|1.031
|1.031
|-0,37
|
|Cumhuriyet
|6.876
|6.980
|30,00
|
|Tam
|6.911
|6.970
|-17,00
|
|Yarım
|3.368
|3.407
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.689
|1.703
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,60
|20,63
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,88
|11,91
|-0,02
|
|B. Petrol
|95,86
|95,86
|-0,79
|