***IHGZT* *IHEVA*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
21.04.2020 08:38
***IHGZT******IHEVA*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
İştiraklerimizden İHEVA da bulunan hisselerimizin tamamı 1,73-1,99 fiyat aralığında borsada satılmıştır.
Bu işlemle birlikte İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki paylarımız/oy haklarımız kalmamıştır.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
16/04/2020 8.850.001 8.850.001 10.000.000 1.149.999 % 2,85 % 2,85 % 0,33 % 0,33
17/04/2020 1.149.999 1.149.999 1.149.999 0 % 0,33 % 0,33 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839420
BIST
14:2597.936
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -1.010,30
|Açılış
|: 98.368
|
|Önceki Kapanış
|: 98.946
|
98.503
En Düşük
97.539
14:256,9794
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0403
|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,9804
En Düşük
6,9352
14:257,5610
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0228
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5653
En Düşük
7,5188
14:25376,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -2,10
|Açılış
|: 376,38
|
|Önceki Kapanış
|: 378,49
|
380,27
En Düşük
372,32
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|12,65
|3.470.781
|% 10,00
|
|KNFRT
|10,24
|29.913.285
|% 9,99
|
|BIZIM
|13,45
|79.891.040
|% 9,98
|
|PINSU
|4,87
|59.901.120
|% 9,93
|
|BALAT
|2,66
|531.484
|% 9,92
|
|HALKS
|3,45
|40.115
|% -8,73
|
|EPLAS
|13,20
|72.707
|% -7,82
|
|MERIT
|15,36
|12.584
|% -6,91
|
|QNBFL
|115,80
|18.405.621
|% -6,23
|
|TACTR
|3,09
|240.637
|% -6,08
|
|ODAS
|1,66
|389.402.058
|% 3,11
|
|GARAN
|8,23
|367.127.721
|% -1,91
|
|ISFIN
|3,34
|358.633.407
|% 0,91
|
|ASELS
|27,02
|350.662.964
|% -1,39
|
|THYAO
|10,48
|347.542.967
|% -1,50
|
|ODAS
|1,66
|389.402.058
|% 3,11
|
|ISFIN
|3,34
|358.633.407
|% 0,91
|
|GSRAY
|2,49
|200.663.054
|% 7,79
|
|YKBNK
|1,99
|137.691.661
|% -1,00
|
|ISYAT
|2,33
|145.653.400
|% 2,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5576
|8,6006
|% -0,50
|
|Frank
|7,1545
|7,1976
|% 0,20
|
|Riyal
|1,8528
|1,8620
|% 0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.668
|1.668
|-27,17
|
|Altın Gr.
|376
|376
|-2,47
|
|Cumhuriyet
|2.413
|2.472
|-12,20
|
|Tam
|2.477
|2.536
|-23,90
|
|Yarım
|1.207
|1.238
|-6,00
|
|Çeyrek
|605
|619
|-3,10
|
|Gümüş.Ons
|14,79
|14,85
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|-0,06
|
|B. Petrol
|21,59
|21,59
|-3,98
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