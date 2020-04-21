***IHGZT* *IHEVA*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***IHGZT******IHEVA*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler [IHEVA]İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalarİştiraklerimizden İHEVA da bulunan hisselerimizin tamamı 1,73-1,99 fiyat aralığında borsada satılmıştır.Bu işlemle birlikte İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki paylarımız/oy haklarımız kalmamıştır.İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)16/04/2020 8.850.001 8.850.001 10.000.000 1.149.999 % 2,85 % 2,85 % 0,33 % 0,3317/04/2020 1.149.999 1.149.999 1.149.999 0 % 0,33 % 0,33 % 0 % 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839420BIST