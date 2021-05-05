***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
05.05.2021 15:01
***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2021 28.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
28.04.2021
Tescil Tarihi
05.05.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
05.05.2021/10323
Açıklamalar
Şirketimizin 28.04.2021 tarihinde yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak "İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş." 'nin seçimi onaylanmış olup, ilgili Genel Kurul Kararı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 05.05.2021 tarihinde tescil edilerek, 05.05.2021 tarihli ve 10323 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934648
BIST
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler16:13
|MTRKS
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|SNKRN
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|% 8,77
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|TSGYO
|4,39
|12.227.032
|% 8,66
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|VAKFN
|19,17
|44.793.140
|% -10,00
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|MERIT
|275,80
|2.457.970
|% -9,99
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|AYEN
|7,56
|30.514.036
|% -9,89
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|CANTE
|4,67
|244.643.273
|% -9,85
|
|EMNIS
|25,20
|1.302.376
|% -9,81
|
|PETKM
|6,81
|664.663.427
|% -1,02
|
|EREGL
|19,21
|649.936.063
|% -2,24
|
|KOZAL
|117,10
|627.457.657
|% 1,83
|
|GARAN
|7,25
|583.615.787
|% -0,28
|
|THYAO
|12,59
|555.308.954
|% -0,24
|
|EKGYO
|1,82
|187.132.221
|% 0,65
|
|PETKM
|6,81
|664.663.427
|% -1,02
|
|GARAN
|7,25
|583.615.787
|% -0,28
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|YKBNK
|2,07
|158.444.051
|% -0,96
|
|DOHOL
|2,98
|186.716.085
|% -0,33
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3501
|8,3533
|% 0,35
|
|Euro
|10,0268
|10,0367
|% 0,26
|
|Sterlin
|11,5688
|11,6269
|% 0,40
|
|Frank
|9,1008
|9,1556
|% 0,28
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|Riyal
|2,2179
|2,2290
|% 0,25
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|16:13
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.779
|1.779
|0,40
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|Altın Gr.
|478
|478
|2,15
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
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|Çeyrek
|752
|769
|11,69
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|Gümüş.Ons
|26,41
|26,44
|-0,08
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|Gümüş Gr.
|7,10
|7,11
|0,01
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|B. Petrol
|69,70
|69,70
|0,82
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