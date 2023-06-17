***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
17.06.2023 18:12
***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Kaizen Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
17.06.2023
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin bugün (17.06.2023) yapılan 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Kaizen Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçimi hususu Genel Kurul tarafından kabul edilmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159573
BIST
17:595.475
En Düşük
|Değişim
|: -0,36%
|| -20,00
|Açılış
|: 5.519
|
|Önceki Kapanış
|: 5.495
|
5.467
En Yüksek
5.566
17:5923,6143
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0333
|Açılış
|: 23,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4000
|
23,6847
En Düşük
23,4480
17:5925,8388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0247
|Açılış
|: 25,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,5000
|
26,0424
En Düşük
25,5487
17:591.484,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -5,04
|Açılış
|: 1.483,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.489,54
|
1.497,33
En Düşük
1.475,52
BIST En Aktif Hisseler17:59
|PRKME
|17,60
|39.288.690
|% 10,00
|
|AVHOL
|66,55
|106.208.343
|% 10,00
|
|ATSYH
|67,65
|6.147.231
|% 10,00
|
|BMSTL
|61,05
|115.808.099
|% 10,00
|
|KAPLM
|89,10
|38.318.544
|% 10,00
|
|ISBTR
|53.891,10
|1.148.780
|% -10,00
|
|IDEAS
|31,36
|55.301.769
|% -9,99
|
|VKFYO
|18,92
|32.486.838
|% -9,99
|
|BURCE
|142,30
|18.109.421
|% -9,99
|
|BURVA
|63,80
|4.158.612
|% -9,95
|
|THYAO
|180,70
|8.564.601.998
|% -1,26
|
|AKBNK
|18,89
|4.539.779.301
|% -1,77
|
|YKBNK
|12,80
|4.500.260.240
|% -1,46
|
|EREGL
|36,82
|3.081.727.616
|% 0,60
|
|ISCTR
|13,42
|2.885.530.990
|% -2,75
|
|YKBNK
|12,80
|4.500.260.240
|% -1,46
|
|EKGYO
|7,20
|1.890.629.092
|% 0,42
|
|AKBNK
|18,89
|4.539.779.301
|% -1,77
|
|ISCTR
|13,42
|2.885.530.990
|% -2,75
|
|KLGYO
|2,92
|337.954.002
|% 1,39
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6119
|23,6143
|% -0,14
|
|Euro
|25,7109
|25,8388
|% -0,10
|
|Sterlin
|30,1523
|30,3036
|% -0,01
|
|Frank
|26,2734
|26,4317
|% -0,58
|
|Riyal
|6,2702
|6,3017
|% -0,30
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.958
|-0,46
|
|Altın Gr.
|1.483
|1.483
|-6,09
|
|Cumhuriyet
|9.881
|10.030
|106,00
|
|Tam
|9.837
|10.092
|105,10
|
|Yarım
|4.784
|4.869
|-15,00
|
|Çeyrek
|2.392
|2.434
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,21
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|18,33
|18,35
|0,17
|
|B. Petrol
|76,47
|76,47
|0,80
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59METUR
Yüzde -7.85 oranında düşüşle 5.75 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 119, 978 adet işlem
-
17:58KTLEV
Yüzde -4.30 oranında düşüşle 14.01 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 784, 158 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 5, 483 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 23 altında . İşlem hacmi 65, 597.00 milyon TL de
-
17:57EUKYO
Yüzde -5.58 oranında düşüşle 5.08 lira fiyatla işlem gören hissede 822, 814 adet işlem
-
17:56DOHOL
Yüzde -4.93 oranında düşüşle 9.25 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 814, 266 adet işlem