***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Bilgilendirme Politikası









***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBilgilendirme PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Bilgilendirme Politikasının güncellenmesine, güncellenen politikamızın 2020 yılı Genel Kurulunda ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir. Yenilenen Bilgilendirme Politikası ekte ve Şirketimizin www.ihlasgazetecilik.com.tr internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim bölümünde yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923926BIST