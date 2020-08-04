***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Esas Sözleşme









***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nev'i" başlıklı 6. maddesine ilişkin değişiklik, 29.07.2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup, 04.08.2020 tarih ve 10130 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki şirket esas sözleşmesi ekte yer almaktadır.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG NoMadde 6 29/07/2020 04/08/2020 10130http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865014BIST