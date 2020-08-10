***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Finansal Rapor









***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 63.456.033 71.308.004 25.442.632 38.255.448Satışların Maliyeti12 -57.777.503 -63.496.325 -23.524.047 -33.324.948TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)5.678.530 7.811.679 1.918.585 4.930.500BRÜT KAR (ZARAR)5.678.530 7.811.679 1.918.585 4.930.500Genel Yönetim Giderleri-9.714.126 -6.143.240 -3.601.121 -2.783.463Pazarlama Giderleri-5.903.753 -3.171.786 -3.522.515 -1.523.837Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 2.711.123 4.809.206 1.289.777 1.837.519Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -1.566.131 -825.579 -1.013.662 -429.106ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-8.794.357 2.480.280 -4.928.936 2.031.613Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler3.262 17.045 0 1.738Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-12.464.700 -34.287 -2.364.700 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar105.499 -706.095 534.350 -429.339FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-21.150.296 1.756.943 -6.759.286 1.604.012Finansman Gelirleri843.125 941.580 654.078 393.530Finansman Giderleri-1.826.341 -4.621.727 -719.179 -4.174.813SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-22.133.512 -1.923.204 -6.824.387 -2.177.271Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri2.867.577 101.450 473.755 207.631Dönem Vergi (Gideri) Geliri14 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 2.867.577 101.450 473.755 207.631SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-19.265.935 -1.821.754 -6.350.632 -1.969.640DÖNEM KARI (ZARARI)15 -19.265.935 -1.821.754 -6.350.632 -1.969.640Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-19.265.935 -1.821.754 -6.350.632 -1.969.640Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 15 -0,16100000 -0,01500000 -0,05300000 -0,01600000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-895.427 -3.697.880Dönem Karı (Zararı)15 -19.265.935 -1.821.754Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler18.430.792 8.444.650Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.537.811 2.312.995Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.947.241 195.671Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 1.466.090 37.728Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 1.481.151 157.943Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.777.471 1.816.464Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.583.467 1.845.938Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler194.004 -29.474Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.196.913 3.497.633Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-645.529 -788.280Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler1.842.442 4.285.913Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12.464.700 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler12.464.700 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-105.499 706.095İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-105.499 706.095Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 -2.867.577 -101.450Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.262 17.242Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-3.262 -17.045Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 34.287Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler482.994 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler476.101 -9.160.555Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)18.835.300 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-20.516.422 -4.036.226İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-11.097.927 -1.001.206İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-9.418.495 -3.035.020Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10.416.153 -174.284İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)5 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)5 10.416.153 -174.284Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-6.657.653 -1.943.506Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -3.967.340 -743.929Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.028.742 -527.360İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 -425.293 -2.729.695İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 5.454.035 2.202.335Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)9 -441.187 610.827Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler41.696 0Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 1.014.892 994.624İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.278.080 -3.340.701Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.236.924 -116.938Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-2.041.156 -3.223.763Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-359.042 -2.537.659Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler9 -536.385 -1.160.221Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.004.417 -3.154.364Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18.177 65.542Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18.177 65.542Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.022.594 -2.961.665Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -1.928.248 -2.961.665Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-94.346 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 18.979Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -277.220FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.801.016 -2.964.403Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri14.648.389 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -38.289Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.666.591 0Ödenen Faiz-825.043 765.927Alınan Faiz644.261 -3.692.041YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.901.172 -9.816.647NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.901.172 -9.816.647DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7.666.223 11.227.676DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 16.567.395 1.411.029Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 16.568.663 7.699.686Finansal Yatırımlar0 31.300.000Ticari Alacaklar79.035.880 59.985.548İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4-16 18.295.465 7.197.621İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 60.740.415 52.787.927Diğ