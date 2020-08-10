***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Finansal Rapor
10.08.2020 18:25
***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
12 63.456.033 71.308.004 25.442.632 38.255.448
Satışların Maliyeti
12 -57.777.503 -63.496.325 -23.524.047 -33.324.948
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.678.530 7.811.679 1.918.585 4.930.500
BRÜT KAR (ZARAR)
5.678.530 7.811.679 1.918.585 4.930.500
Genel Yönetim Giderleri
-9.714.126 -6.143.240 -3.601.121 -2.783.463
Pazarlama Giderleri
-5.903.753 -3.171.786 -3.522.515 -1.523.837
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 2.711.123 4.809.206 1.289.777 1.837.519
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -1.566.131 -825.579 -1.013.662 -429.106
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-8.794.357 2.480.280 -4.928.936 2.031.613
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
3.262 17.045 0 1.738
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-12.464.700 -34.287 -2.364.700 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
105.499 -706.095 534.350 -429.339
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-21.150.296 1.756.943 -6.759.286 1.604.012
Finansman Gelirleri
843.125 941.580 654.078 393.530
Finansman Giderleri
-1.826.341 -4.621.727 -719.179 -4.174.813
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-22.133.512 -1.923.204 -6.824.387 -2.177.271
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.867.577 101.450 473.755 207.631
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 2.867.577 101.450 473.755 207.631
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-19.265.935 -1.821.754 -6.350.632 -1.969.640
DÖNEM KARI (ZARARI)
15 -19.265.935 -1.821.754 -6.350.632 -1.969.640
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-19.265.935 -1.821.754 -6.350.632 -1.969.640
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 15 -0,16100000 -0,01500000 -0,05300000 -0,01600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-895.427 -3.697.880
Dönem Karı (Zararı)
15 -19.265.935 -1.821.754
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
18.430.792 8.444.650
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.537.811 2.312.995
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.947.241 195.671
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 1.466.090 37.728
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.481.151 157.943
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.777.471 1.816.464
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.583.467 1.845.938
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
194.004 -29.474
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.196.913 3.497.633
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-645.529 -788.280
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.842.442 4.285.913
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12.464.700 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
12.464.700 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-105.499 706.095
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-105.499 706.095
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 -2.867.577 -101.450
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.262 17.242
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-3.262 -17.045
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 34.287
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
482.994 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
476.101 -9.160.555
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
18.835.300 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.516.422 -4.036.226
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-11.097.927 -1.001.206
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.418.495 -3.035.020
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10.416.153 -174.284
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 10.416.153 -174.284
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.657.653 -1.943.506
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -3.967.340 -743.929
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.028.742 -527.360
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -425.293 -2.729.695
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 5.454.035 2.202.335
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -441.187 610.827
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
41.696 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 1.014.892 994.624
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.278.080 -3.340.701
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.236.924 -116.938
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-2.041.156 -3.223.763
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-359.042 -2.537.659
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -536.385 -1.160.221
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.004.417 -3.154.364
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18.177 65.542
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18.177 65.542
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.022.594 -2.961.665
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -1.928.248 -2.961.665
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-94.346 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 18.979
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -277.220
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.801.016 -2.964.403
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.648.389 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -38.289
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.666.591 0
Ödenen Faiz
-825.043 765.927
Alınan Faiz
644.261 -3.692.041
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.901.172 -9.816.647
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.901.172 -9.816.647
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.666.223 11.227.676
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 16.567.395 1.411.029
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 16.568.663 7.699.686
Finansal Yatırımlar
0 31.300.000
Ticari Alacaklar
79.035.880 59.985.548
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-16 18.295.465 7.197.621
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 60.740.415 52.787.927
Diğ