***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Finansal Rapor









***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 102.516.310 108.563.096 39.060.277 37.255.092Satışların Maliyeti12 -95.070.602 -97.975.638 -37.293.099 -34.479.313TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)7.445.708 10.587.458 1.767.178 2.775.779BRÜT KAR (ZARAR)7.445.708 10.587.458 1.767.178 2.775.779Genel Yönetim Giderleri-12.789.967 -9.247.521 -3.075.841 -3.104.281Pazarlama Giderleri-8.467.729 -4.815.630 -2.563.976 -1.643.844Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 4.779.562 12.739.097 2.068.439 7.929.891Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -3.992.644 -1.521.541 -2.426.513 -695.962ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-13.025.070 7.741.863 -4.230.713 5.261.583Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler114.086 129.848 110.824 112.803Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-12.500.370 -34.287 -35.670 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar199.229 -592.917 93.730 113.178FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-25.212.125 7.244.507 -4.061.829 5.487.564Finansman Gelirleri971.985 1.008.152 128.860 66.572Finansman Giderleri-3.372.799 -6.163.037 -1.546.458 -1.541.310SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-27.612.939 2.089.622 -5.479.427 4.012.826Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri3.325.297 -743.734 457.720 -845.184Dönem Vergi (Gideri) Geliri14 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 3.325.297 -743.734 457.720 -845.184SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-24.287.642 1.345.888 -5.021.707 3.167.642DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)15 -24.287.642 1.345.888 -5.021.707 3.167.642Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-24.287.642 1.345.888 -5.021.707 3.167.642Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 15 -0,18000000 0,01100000 -0,03000000 0,02600000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.073.464 -2.249.807Dönem Karı (Zararı)15 -24.287.642 1.345.888Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler21.294.872 11.356.472Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.854.026 3.494.334Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.864.385 -1.128.408Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 1.383.234 -1.286.351Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 1.481.151 157.943Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.513.000 2.756.647Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.318.926 2.784.121Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler194.074 -27.474Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.622.357 4.992.809Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-647.424 -818.619Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler3.269.781 5.811.428Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12.464.700 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler12.464.700 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamışlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)5 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)5 9.511.397 -185.446Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-4.984.640 -7.908.188Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -4.871.446 -2.484.842Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.389.192 4.871.901İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 -358.494 4.534.079İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 7.747.686 337.822Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)9 59.150 -495.728Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler18.855 0Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 98.520 94.390İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.516.505 -6.041.997Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.686.957 -616.742Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-829.548 -5.425.255Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-8.366.735 -675.819Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler9 -706.729 -1.573.988Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.627.078 -3.525.384Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri129.001 178.345Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri129.001 178.345Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.756.079 -3.445.488Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -2.535.305 -3.299.175Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-220.774 -146.313Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 18.979Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -277.220FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.422.946 -4.154.545Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri14.351.557 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -39.270Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.779.576 0Ödenen Faiz-1.787.952 -4.914.246Alınan Faiz638.917 798.971YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.277.596 -9.929.736NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.277.596 -9.929.736DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7.666.223 11.227.676DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 5.388.627 1.297.940Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 5.397.134 7.699.686Finansal Yatırımlar0 31.300.000Ticari Alacaklar87.516.102 59.985.548İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4-16 6.882.762 7.197.621İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 80.633.340 52.787.927Diğer Alacaklar592.377 11.141.701İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5-16 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 592.377 11.141.701Stoklar6 26.791.970 23.288.481Peşin Ödenmiş Giderler10 7.605.047 2.748.708Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar47.065 120.181Diğer Dönen Varlıklar11 1.777.124 17.051ARA TOPLAM129.726.819 136.301.356TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR129.726.819 136.301.356DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar5 1.682.382 644.455Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar21.568.080 21.526.267Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller101.279.797 101.279.797Maddi Duran Varlıklar7 18.488.869 17.769.656Kullanım Hakkı Varlıkları8.392.533 7.941.804Maddi Olmayan Duran Varlıklar44.141.554 44.008.719Peşin Ödenmiş Giderler10 126.140 111.033Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR195.679.355 193.281.731TOPLAM VARLIKLAR325.406.174 329.583.087KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar2.794.538 1.942.706Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.788.528 2.125.235Ticari Borçlar14.848.669 7.459.477İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4-16 748.442 1.106.936İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 14.100.227 6.352.541Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 3.577.019 3.517.869Diğer Borçlar5 22.942 4.087Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 867.589 769.069Kısa Vadeli Karşılıklar2.358.407 1.737.861Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9 1.813.834 1.387.362Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar544.573 350.499Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 4.691.811 5.489.711ARA TOPLAM31.949.503 23.046.015TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER31.949.503 23.046.015UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar27.544.533 14.018.789Uzun Vadeli Karşılıklar13.648.017 13.885.594Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 13.648.017 13.885.594Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü14 3.895.032 6.935.669Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler11 0 21.516TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER45.087.582 34.861.568TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER77.037.085 57.907.583ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar248.369.089 271.675.504Ödenmiş Sermaye180.000.000 120.000.000Sermaye Düzeltme Farkları0 38.494.868Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)7.328.326 6.347.099Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)8.040.663 6.902.021Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)5.856.196 5.856.196Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.184.467 1.045.825Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-712.337 -554.922Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler83.901 957.185Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları85.244.504 85.614.931Net Dönem Karı veya Zararı15 -24.287.642 20.261.421TOPLAM ÖZKAYNAKLAR248.369.089 271.675.504TOPLAM KAYNAKLAR325.406.174 329.583.087Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler120.000.000 38.494.868 9.228.235 1.047.957 -302.790 957.185 89.293.774 -5.959.963 252.759.266 252.759.266Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-2.159.151 -2.159.151 -2.159.151Transferler-5.959.963 5.959.963 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)232.365 -81.055 1.345.888 1.497.198 1.497.198Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)13.100 13.100 13.100Dönem Sonu Bakiyeler120.000.000 38.494.868 9.228.235 1.280.322 -383.845 957.185 81.187.760 1.345.888 252.110.413 252.110.413Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler120.000.000 38.494.868 5.856.196 1.045.825 -554.922 957.185 85.614.931 20.261.421 271.675.504 271.675.504Transferler20.261.421 -20.261.421 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.138.642 -157.415 -24.287.642 -23.306.415 -23.306.415Sermaye Arttırımı60.000.000 -38.494.868 -873.284 -20.631.848 0 0Dönem Sonu Bakiyeler180.000.000 5.856.196 2.184.467 -712.337 83.901 85.244.504 -24.287.642 248.369.089 248.369.089Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)15 -24.287.642 1.345.888 -5.021.707 3.167.642DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar981.227 151.310 426.511 -417.950Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.423.302 290.457 688.433 -471.513Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-157.415 -81.055 -124.235 -40.739Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-284.660 -58.092 -137.687 94.302Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 -284.660 -58.092 -137.687 94.302Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)981.227 151.310 426.511 -417.950TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-23.306.415 1.497.198 -4.595.196 2.749.692Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-23.306.415 1.497.198 -4.595.196 2.749.692http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885108BIST