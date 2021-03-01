***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Finansal Rapor









***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat25 140.342.871 148.682.306Satışların Maliyeti25 -127.837.959 -131.967.461TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)12.504.912 16.714.845BRÜT KAR (ZARAR)12.504.912 16.714.845Genel Yönetim Giderleri26 -21.107.905 -12.233.718Pazarlama Giderleri26 -11.125.169 -7.037.928Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler27 6.413.834 26.123.264Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler27 -5.733.461 -2.786.057ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-19.047.789 20.780.406Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler28 8.391.658 15.920.599Yatırım Faaliyetlerinden Giderler28 -15.363.138 -2.659.287Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar13 3.174.773 -126.372FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-22.844.496 33.915.346Finansman Gelirleri29 1.272.563 1.079.334Finansman Giderleri29 -5.255.019 -9.659.044SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-26.826.952 25.335.636Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri6.656.087 -5.074.215Dönem Vergi (Gideri) Geliri31 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri31 6.656.087 -5.074.215SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-20.170.865 20.261.421DÖNEM KARI (ZARARI)-20.170.865 20.261.421Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-20.170.865 20.261.421Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 32 -0,13900000 0,16900000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 32 0,00000000 0,00000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.045.892 -5.024.931Dönem Karı (Zararı)32 -20.170.865 20.261.421Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler17.574.078 -520.553Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15-16 5.194.132 4.475.321Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler10.403.580 -10.376.796Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 6.731.441 -9.084.384Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 775.034 56.570Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler28 2.897.105 -1.348.982Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.443.690 3.693.494Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 2.968.816 3.721.968Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 474.874 -28.474Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler3.722.140 8.376.911Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler29 -682.672 -845.597Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler29 4.404.812 9.222.508Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler4.920.272 -14.441.770Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler28 -7.544.428 -7.141.770Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler28 12.464.700 -7.300.000Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-3.174.773 126.372İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler13 -3.174.773 126.372Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler31 -6.656.087 5.074.215Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-845.897 2.529.440Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler28 -346.413 -129.847Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler28 -499.484 2.659.287Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler567.021 22.260İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.910.561 -22.831.450Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)18.835.300 -24.000.000Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-17.631.474 25.827.649İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)1.164.455 -5.245.032İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-18.795.929 31.072.681Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9.331.356 -10.793.285İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11 9.331.356 -10.793.285Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-5.497.559 -8.088.924Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)21 -4.253.211 1.700.813Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.448.512 -1.683.811İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10-33 4.890.073 -2.412.584İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 1.558.439 728.773Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)19 -621.529 -476.190Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 11.575 4.087Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)21 -413.050 -387.281İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.299.359 -4.934.508Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)22-23 -221.843 -134.684Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-4.077.516 -4.799.824Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-686.226 -3.090.582Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler19 -1.359.666 -1.934.349Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-11.843.620 19.490.261İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları13 -9.450.000 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri396.999 178.345Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri396.999 178.345Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.327.606 -4.929.843Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -3.106.832 -4.710.958Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -220.774 -218.885Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri536.987 24.518.979Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 0 -277.220FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.212.960 -18.026.783Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri13.963.344 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -9.816.750Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.917.053 -3.878.793Ödenen Faiz-2.487.336 -5.143.374Alınan Faiz654.005 812.134YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.676.552 -3.561.453NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.676.552 -3.561.453DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 7.666.223 11.227.676DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 989.671 7.666.223Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 1.005.417 7.699.686Finansal Yatırımlar7 0 31.300.000Ticari Alacaklar70.885.581 59.985.548İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10-33 6.054.883 7.197.621İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 64.830.698 52.787.927Diğer Alacaklar772.899 11.141.701İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 772.899 11.141.701Stoklar12 28.011.006 23.288.481Peşin Ödenmiş Giderler21 7.067.535 2.748.708Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar22 50.798 120.181Diğer Dönen Varlıklar23 308.277 17.051ARA TOPLAM108.101.513 136.301.356Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar30 0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR108.101.513 136.301.356DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Diğer Alacaklar11 1.681.901 644.455Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar13 34.022.993 21.526.267Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 107.536.721 101.279.797Maddi Duran Varlıklar15 19.221.324 17.769.656Kullanım Hakkı Varlıkları15 7.993.639 7.941.804Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 41.215.859 44.008.719Peşin Ödenmiş Giderler21 45.417 111.033Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR211.717.854 193.281.731TOPLAM VARLIKLAR319.819.367 329.583.087KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 3.005.331 1.942.706Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 3.151.611 2.125.235Ticari Borçlar13.907.989 7.459.477İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10-33 5.997.009 1.106.936İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 7.910.980 6.352.541Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 2.896.340 3.517.869Diğer Borçlar11 15.662 4.087Devlet Teşvik ve Yardımları0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)21 356.019 769.069Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 0Kısa Vadeli Karşılıklar2.614.364 1.737.861Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar19 1.788.991 1.387.362Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 825.373 350.499Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler23 1.420.790 5.489.711ARA TOPLAM27.368.106 23.046.015Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler0 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER27.368.106 23.046.015UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 26.224.786 14.018.789Diğer Borçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar14.944.505 13.885.594Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 14.944.505 13.885.594Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar0 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü31 255.056 6.935.669Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler23 0 21.516TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER41.424.347 34.861.568TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER68.792.453 57.907.583ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar251.026.914 271.675.504Ödenmiş Sermaye24 180.000.000 120.000.000Sermaye Düzeltme Farkları24 0 38.494.868Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)5.869.374 6.347.099Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)6.570.616 6.902.021Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)24 5.405.903 5.856.196Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 1.164.713 1.045.825Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar24 -701.242 -554.922Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler24 83.901 957.185Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları85.244.504 85.614.931Net Dönem Karı veya Zararı-20.170.865 20.261.421TOPLAM ÖZKAYNAKLAR251.026.914 271.675.504TOPLAM KAYNAKLAR319.819.367 329.583.087Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler120.000.000 38.494.868 9.228.235 1.047.957 -302.790 957.185 89.293.774 -5.959.963 252.759.266 252.759.266Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-2.159.151 -2.159.151 -2.159.151Transferler-5.959.963 5.959.963Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)24-32 -3.372.039 -2.132 -252.132 20.261.421 16.635.118 16.635.118Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)4.440.271 4.440.271 4.440.271Dönem Sonu Bakiyeler120.000.000 38.494.868 5.856.196 1.045.825 -554.922 957.185 85.614.931 20.261.421 271.675.504 271.675.504Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler120.000.000 38.494.868 5.856.196 1.045.825 -554.922 957.185 85.614.931 20.261.421 271.675.504 271.675.504Transferler20.261.421 -20.261.421Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)24-32 -450.293 118.888 -146.320 -20.170.865 -20.648.590 -20.648.590Sermaye Arttırımı60.000.000 -38.494.868 -873.284 -20.631.848Dönem Sonu Bakiyeler180.000.000 5.405.903 1.164.713 -701.242 83.901 85.244.504 -20.170.865 251.026.914 251.026.914Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)32 -20.170.865 20.261.421DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-477.725 -3.626.303Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-504.541 -3.746.710Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)148.610 -2.666Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-146.320 -252.132Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler24.526 375.205Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24.526 375.205Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-477.725 -3.626.303TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-20.648.590 16.635.118Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-20.648.590 16.635.118http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914269BIST