IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|5,61
|53.907.797
|% 10,00
|GOLTS
|15,62
|33.416.997
|% 10,00
|BRISA
|9,46
|52.715.844
|% 10,00
|EGCYH
|0,44
|309.249
|% 10,00
|KUTPO
|11,71
|57.928.049
|% 9,95
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,7053
|8,7489
|% 0,75
|Frank
|7,1560
|7,1991
|% 0,67
|Riyal
|1,8551
|1,8644
|% 0,63
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|-7,86
|Altın Gr.
|382
|383
|-0,32
|Cumhuriyet
|2.451
|2.508
|-4,10
|Tam
|2.515
|2.570
|-4,30
|Yarım
|1.225
|1.256
|-2,10
|Çeyrek
|615
|628
|-1,00
|Gümüş.Ons
|15,09
|15,14
|-0,19
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|-0,03
|B. Petrol
|26,34
|26,34
|2,12
Seans Raporu
- 16:51XU100 Endeks 99, 943 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 63 altında . İşlem hacmi 10, 350.00 milyon TL de
- 16:51ERSU Yüzde -9.94 oranında düşüşle 5.89 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 401, 393 adet işlem
- 16:50ULUUN Yüzde -9.99 oranında düşüşle 12.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 318, 266 adet işlem
- 16:49ATLAS Yüzde -4.90 oranında düşüşle 1.36 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 386, 040 adet işlem
- 16:48BURCE Yüzde -9.92 oranında düşüşle 7.45 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 139, 757 adet işlem