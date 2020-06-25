***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 29.05.2020Genel Kurul Tarihi 25.06.2020Genel Kurul Saati 12:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.06.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BAHÇELİEVLERAdres MERKEZ MAHALLESİ 29 EKİM CADDESİ İHLAS PLAZA NO:11 YENİBOSNA - İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması2 - Toplantı Başkanlığı'na Toplantı Tutanağının imzası için yetki verilmesi3 - Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri5 - 2019 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması6 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereğince yapılan atamanın onaylanması7 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin aylık ücretleri ve huzur haklarının tespiti8 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399.ncu maddesi uyarınca, 2020 yılında görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.Maddesi kapsamında şirketin üçüncü kişiler lehine verilen TRİK ( Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet) ler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi10 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, T.T.K. Md. 395 ve 396 hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması11 - Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 ve 1.3.7 maddeleri kapsamında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi12 - Şirketin 2019 yılı içinde bağış yapıp, yapmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi sunulması ve 2020 yılında şirket tarafından yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi13 - Dilekler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Payı Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - TutanakEK: 2 İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 3 İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 2019 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.06.2020 tarihinde, saat 12.00'de Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi, İhlas Plaza No:11 34197 Yenibosna-Bahçelievler/ İstanbul adresinde yapılmıştır.Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Payı Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirimi ile ilgili bilgi ve dokümanlara www.ihlasgazetecilik.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitemiz'den de ulaşılması mümkündür.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852924BIST