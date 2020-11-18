***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı ÇağrısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 18.11.2020Genel Kurul Tarihi 14.12.2020Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.12.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BAHÇELİEVLERAdres MERKEZ MAHALLESİ 29 EKİM CADDESİ İHLAS PLAZA NO:11 YENİBOSNA - İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması2 - Toplantı Başkanlığı'na Toplantı Tutanağının imzası için yetki verilmesi3 - Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereğince yapılan atamanın onaylanması4 - Dönem içinde iç kaynaklardan yapılan bedelsiz sermaye artırımı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi5 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçen 6. (Sermaye ve Payların Nev'i) madde değişikliğinin Genel Kurul'un onayına sunulması6 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANLARI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 SPK VE BAKANLIK_ONAYLI_ESAS SÖZLEŞME TADİLİ.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEk AçıklamalarŞirket Yönetim Kurulumuzun bugün (18.11.2020) yapılan toplantısındaa) Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 14.12.2020 günü saat 10.00 ‘da ekli gündem maddesindeki konuların görüşülüp karara bağlanması için Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 Yenibosna-Bahçelievler-İstanbul'daki şirket merkezinde yapılmasına,b) Toplantıya davetin T.T.K. 414. Madde hükümlerine uyularak yapılmasına,c) T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'ne müracaat edilerek Bakanlık Temsilcisi talep edilmesine karar verilmiştir.İhlas Gazetecilik A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanları ekte ve Şirketimizin www.ihlasgazetecilik.com.tr internet sayfasında pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889099BIST