***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
18.11.2020 17:34
***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 18.11.2020
Genel Kurul Tarihi 14.12.2020
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.12.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BAHÇELİEVLER
Adres MERKEZ MAHALLESİ 29 EKİM CADDESİ İHLAS PLAZA NO:11 YENİBOSNA - İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması
2 - Toplantı Başkanlığı'na Toplantı Tutanağının imzası için yetki verilmesi
3 - Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereğince yapılan atamanın onaylanması
4 - Dönem içinde iç kaynaklardan yapılan bedelsiz sermaye artırımı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
5 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçen 6. (Sermaye ve Payların Nev'i) madde değişikliğinin Genel Kurul'un onayına sunulması
6 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANLARI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 SPK VE BAKANLIK_ONAYLI_ESAS SÖZLEŞME TADİLİ.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulumuzun bugün (18.11.2020) yapılan toplantısında
a) Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 14.12.2020 günü saat 10.00 ‘da ekli gündem maddesindeki konuların görüşülüp karara bağlanması için Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 Yenibosna-Bahçelievler-İstanbul'daki şirket merkezinde yapılmasına,
b) Toplantıya davetin T.T.K. 414. Madde hükümlerine uyularak yapılmasına,
c) T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'ne müracaat edilerek Bakanlık Temsilcisi talep edilmesine karar verilmiştir.
İhlas Gazetecilik A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanları ekte ve Şirketimizin www.ihlasgazetecilik.com.tr internet sayfasında pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889099
BIST