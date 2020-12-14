***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 18.11.2020Genel Kurul Tarihi 14.12.2020Genel Kurul Saati 13.12.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BAHÇELİEVLERAdres MERKEZ MAHALLESİ 29 EKİM CADDESİ İHLAS PLAZA NO:11 YENİBOSNA - İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması2 - Toplantı Başkanlığı'na Toplantı Tutanağının imzası için yetki verilmesi3 - Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereğince yapılan atamanın onaylanması4 - Dönem içinde iç kaynaklardan yapılan bedelsiz sermaye artırımı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi5 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçen 6. (Sermaye ve Payların Nev'i) madde değişikliğinin Genel Kurul'un onayına sunulması6 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Onaylanan Esas Sözleşme Değişiklik Metni ekte pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 IHLAS GAZETECILIK A.Ş. OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.pdf - TutanakEK: 2 IHLAS GAZETECILIK A.S. 14.12.2020 HAZIR BULUNANLAR LISTESI.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 3 SPK VE BAKANLIK_ONAYLI_ESAS SÖZLEŞME TADİLİ.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 14.12.2020 tarihinde, saat 10.00'da Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi, İhlas Plaza No:11 34197 Yenibosna-Bahçelievler/ İstanbul adresinde yapılmıştır.Türk Ticaret Kanunu' nun 454. maddesi ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin" 5. maddesinin 2 nolu bendine uygun olarak, imtiyazlı payları temsil eden pay sahiplerinin tamamının genel kurulda hazır bulunmaları ve tamamının esas sözleşme değişikliğine olumlu oy vermeleri sebebiyle imtiyazlı pay sahipleri özel kurul toplantısı yapılmayacaktır.Alınan kararları içeren Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Onaylanan Esas Sözleşme Değişiklik Metni ekte pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirimi ile ilgili bilgi ve dokümanlara www.ihlasgazetecilik.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitemiz'den de ulaşılması mümkündür.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892995BIST