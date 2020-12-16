Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

16.12.2020 15:54



***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Tescili hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 18.11.2020
Genel Kurul Tarihi 14.12.2020
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.12.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BAHÇELİEVLER
Adres MERKEZ MAHALLESİ 29 EKİM CADDESİ İHLAS PLAZA NO:11 YENİBOSNA - İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması
2 - Toplantı Başkanlığı'na Toplantı Tutanağının imzası için yetki verilmesi
3 - Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereğince yapılan atamanın onaylanması
4 - Dönem içinde iç kaynaklardan yapılan bedelsiz sermaye artırımı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
5 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçen 6. (Sermaye ve Payların Nev'i) madde değişikliğinin Genel Kurul'un onayına sunulması
6 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Onaylanan Esas Sözleşme Değişiklik Metni ekte pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 16.12.2020

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 IHLAS GAZETECILIK A.Ş. OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.pdf - Tutanak
EK: 2 IHLAS GAZETECILIK A.S. 14.12.2020 HAZIR BULUNANLAR LISTESI.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 SPK VE BAKANLIK_ONAYLI_ESAS SÖZLEŞME TADİLİ.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 14.12.2020 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kuruluna ilişkin karar bu gün (16.12.2020) İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893435


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:511.407
Değişim :  0,82% |  11,45
Açılış :  1.404  
Önceki Kapanış :  1.395  
En Yüksek
1.410 En Düşük
1.401
BIST En Aktif Hisseler15:51
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SNKRN 9,24 2.341.564 % 10,00  
IDGYO 7,60 11.069.442 % 9,99  
IZTAR 17,94 1.487.405 % 9,99  
UZERB 56,20 2.548.951 % 9,98  
AVOD 8,07 124.489.466 % 9,95  
daha fazla
15:51 Alış Satış %  
Dolar 7,8027 7,8058 % -0,39  
Euro 9,5142 9,5186 % -0,16  
Sterlin 10,5342 10,5871 % 0,27  
Frank 8,7892 8,8421 % -0,31  
Riyal 2,0741 2,0845 % -0,41  
daha fazla
15:51 Alış Satış %  
Altın Ons 1.858 1.858 3,36  
Altın Gr. 466 466 -0,97  
Cumhuriyet 3.090 3.136 22,00  
Tam 3.073 3.151 -9,64  
Yarım 1.485 1.524 -4,66  
Çeyrek 745 762 -2,33  
Gümüş.Ons 25,12 25,15 0,62  
Gümüş Gr. 6,30 6,31 0,12  
B. Petrol 50,71 50,71 -0,05  
Seans Raporu 15:51
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru