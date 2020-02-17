***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2019-31.12.2019Mali Tablonun Verildiği OtoriteBüyük Mükellefler Vergi Dairesi BaşkanlığıMali Tablonun Verilme NedeniGeçici Vergi Beyanname EkiMali Tablonun Verilme Tarihi17/02/2020AçıklamalarŞirketimizin 01.01.2019-31.12.2019 dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde mükellefi olduğumuz Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı'na sunulan ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu ekte sunulmuştur. Bilgilerinize arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819589BIST