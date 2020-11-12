***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı artırımı ve tavan geçerlilik süresinin güncellenmesi ile ilgili SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni KST geçerlilik süresinin SPK tarafından düzeltilmesi.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.10.2020İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 240.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 800.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 21.10.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 11.11.2020Ek AçıklamalarDaha önce, 21.10.2020 tarihli Özel Durum Açıklaması ile şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nev'i" başlıklı 6.maddesinin değişikliğine ilişkin metnin onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulduğu açıklanmıştır.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından söz konusu esas sözleşme değişikliğine onay verilmiş olup, onaylı esas sözleşme metni ekte takdim olunmuştur.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888037BIST