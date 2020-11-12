***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
12.11.2020 09:48
***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı artırımı ve tavan geçerlilik süresinin güncellenmesi ile ilgili SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni KST geçerlilik süresinin SPK tarafından düzeltilmesi.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.10.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 240.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 800.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 21.10.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 11.11.2020
Ek Açıklamalar
Daha önce, 21.10.2020 tarihli Özel Durum Açıklaması ile şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nev'i" başlıklı 6.maddesinin değişikliğine ilişkin metnin onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulduğu açıklanmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından söz konusu esas sözleşme değişikliğine onay verilmiş olup, onaylı esas sözleşme metni ekte takdim olunmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888037
BIST
11:051.288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 9,16
|Açılış
|: 1.285
|
|Önceki Kapanış
|: 1.279
|
1.298
En Düşük
1.278
11:057,8351
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0406
|Açılış
|: 7,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,8964
En Düşük
7,7873
11:059,2487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0599
|Açılış
|: 9,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,2980
En Düşük
9,1713
11:05472,66
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 5,66
|Açılış
|: 472,66
|
|Önceki Kapanış
|: 467,00
|
474,56
En Düşük
466,83
BIST En Aktif Hisseler11:05
|BFREN
|1.145,80
|40.592.920
|% 9,99
|
|DOAS
|28,86
|76.535.413
|% 9,98
|
|TLMAN
|36,58
|9.930.368
|% 9,98
|
|BMELK
|17,85
|1.110.913
|% 9,98
|
|TKURU
|391,40
|4.947.324
|% 9,97
|
|CASA
|41,86
|67.771
|% -9,98
|
|KSTUR
|170,60
|298.891
|% -9,97
|
|BALAT
|7,43
|69.233
|% -9,94
|
|EUYO
|7,54
|268.492
|% -9,92
|
|YAPRK
|36,00
|262.836
|% -7,69
|
|GARAN
|8,66
|2.584.652.853
|% 1,88
|
|YKBNK
|2,91
|926.953.171
|% 3,93
|
|THYAO
|11,92
|768.583.098
|% 1,19
|
|AKBNK
|6,37
|765.060.030
|% 2,41
|
|KRDMD
|4,13
|742.819.505
|% 4,29
|
|YKBNK
|2,91
|926.953.171
|% 3,93
|
|GARAN
|8,66
|2.584.652.853
|% 1,88
|
|KRDMD
|4,13
|742.819.505
|% 4,29
|
|EKGYO
|1,93
|328.917.554
|% 1,58
|
|VAKBN
|4,88
|594.197.983
|% 2,09
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8276
|7,8351
|% 0,52
|
|Euro
|9,2249
|9,2487
|% 0,65
|
|Sterlin
|10,3376
|10,3894
|% 0,69
|
|Frank
|8,5521
|8,6036
|% 1,03
|
|Riyal
|2,0913
|2,1018
|% 0,96
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.867
|2,53
|
|Altın Gr.
|473
|473
|5,89
|
|Cumhuriyet
|3.152
|3.200
|-145,00
|
|Tam
|3.136
|3.217
|-146,45
|
|Yarım
|1.516
|1.556
|-70,84
|
|Çeyrek
|760
|778
|-35,42
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,12
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,03
|
|B. Petrol
|43,84
|43,84
|0,05
|
Seans Raporu
11:05
daha fazla
-
11:19KRDMD
Yüzde 4.29 oranında artışla 4.13 lira fiyatla işlem gören hissede 183, 423, 890 adet işlem
-
11:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 05 artarak (% 1.05 ) 1, 442
-
11:17
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, GARAN, KRDMD
-
11:17
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, YKBNK, THYAO
-
11:17XU100
Endeks 1, 290 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 87 üstünde . İşlem hacmi 13, 395.00 milyon TL de