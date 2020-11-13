***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı artırımı ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin güncellenmesi hakkında T.C.Ticaret Bakanlığı'na başvuruYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.10.2020İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 240.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 800.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 21.10.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 11.11.2020Ek AçıklamalarŞirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nev'i" başlıklı 6.maddesinin değişikliğine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onayı alınan metinlerin uygunluk görüşü alınması için T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne bugün (13.11.2020) müracaat edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888379BIST