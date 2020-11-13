***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
13.11.2020 11:55
***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı artırımı ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin güncellenmesi hakkında T.C.Ticaret Bakanlığı'na başvuru
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.10.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 240.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 800.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 21.10.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 11.11.2020
Ek Açıklamalar
Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nev'i" başlıklı 6.maddesinin değişikliğine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onayı alınan metinlerin uygunluk görüşü alınması için T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne bugün (13.11.2020) müracaat edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888379
BIST
12:491.289
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BIST En Aktif Hisseler12:49
|KARTN
|2.145,00
|45.031.964
|% 10,00
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|SEYKM
|13,97
|13.137.040
|% 10,00
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|TKURU
|430,50
|5.972.327
|% 9,99
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|SKTAS
|5,29
|10.275.370
|% 9,98
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|CRFSA
|25,82
|67.642.620
|% 9,97
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|EUYO
|6,79
|693.463
|% -9,95
|
|OZRDN
|9,89
|156.222
|% -9,93
|
|IZFAS
|6,39
|202.652
|% -9,87
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|EMNIS
|22,02
|38.161
|% -9,31
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|KSTUR
|155,00
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|% -9,14
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|GARAN
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|KRDMD
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|AKBNK
|6,29
|675.830.632
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|PETKM
|4,75
|639.310.663
|% 2,15
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|YKBNK
|2,83
|614.045.954
|% 2,17
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|KRDMD
|4,31
|1.942.334.498
|% 3,86
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|GARAN
|8,78
|2.017.256.044
|% 1,74
|
|YKBNK
|2,83
|614.045.954
|% 2,17
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|EKGYO
|1,91
|309.970.090
|% 1,60
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|ODAS
|3,64
|512.069.003
|% -0,82
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|12:49
|Alış
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|Dolar
|7,6071
|7,6139
|% -0,97
|
|Euro
|8,9969
|9,0139
|% -0,92
|
|Sterlin
|10,0345
|10,0848
|% -0,26
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|Frank
|8,3295
|8,3797
|% -0,48
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|Riyal
|2,0332
|2,0434
|% -0,56
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.880
|1.880
|4,53
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-1,46
|
|Cumhuriyet
|3.069
|3.115
|-34,00
|
|Tam
|3.055
|3.134
|-30,54
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|-14,77
|
|Çeyrek
|741
|758
|-7,39
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|Gümüş.Ons
|24,31
|24,34
|0,07
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|Gümüş Gr.
|5,97
|5,99
|-0,02
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|B. Petrol
|43,08
|43,08
|-0,45
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