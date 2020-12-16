***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
16.12.2020 16:19
***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Esas Sözleşme Değişikliğine ait Olağanüstü Genel Kurulun Tescili hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.10.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 240.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 800.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 21.10.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 11.11.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 14.12.2020
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 16.12.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 14.12.2020 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulunda Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye ve Payların Nev'i başlıklı 6. maddesinin değişikliği onaylanmış olup, söz konusu genel kurul kararı bu gün ( 16.12.2020) İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 BAKANLIK_ONAYLI_ESAS SÖZLEŞME TADİLİ.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893441
BIST
16:371.401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,34
|Açılış
|: 1.404
|
|Önceki Kapanış
|: 1.395
|
1.410
En Düşük
1.401
16:377,8156
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0206
|Açılış
|: 7,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8453
En Düşük
7,7602
16:379,5317
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0017
|Açılış
|: 9,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,5424
En Düşük
9,4474
16:37465,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -1,94
|Açılış
|: 465,37
|
|Önceki Kapanış
|: 467,31
|
468,37
En Düşük
463,09
BIST En Aktif Hisseler16:37
|SNKRN
|9,24
|2.341.564
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,60
|11.129.026
|% 9,99
|
|IZTAR
|17,94
|1.487.405
|% 9,99
|
|UZERB
|56,20
|2.548.951
|% 9,98
|
|AVOD
|8,07
|124.660.994
|% 9,95
|
|NUGYO
|7,56
|13.056.493
|% -10,00
|
|MZHLD
|22,68
|1.125.335
|% -10,00
|
|EPLAS
|24,66
|1.006.745
|% -10,00
|
|SANFM
|12,33
|188.089
|% -10,00
|
|UFUK
|12,50
|84.632
|% -9,94
|
|THYAO
|12,86
|2.399.730.428
|% 1,82
|
|SISE
|7,22
|1.545.893.300
|% -1,50
|
|GARAN
|9,74
|1.526.676.218
|% 0,93
|
|ODAS
|4,07
|1.210.885.700
|% 1,50
|
|ASELS
|18,06
|985.417.489
|% 1,52
|
|ODAS
|4,07
|1.210.885.700
|% 1,50
|
|YKBNK
|3,10
|796.466.167
|% -1,27
|
|SISE
|7,22
|1.545.893.300
|% -1,50
|
|KLGYO
|2,70
|550.344.986
|% 9,31
|
|EKGYO
|2,09
|444.263.320
|% -0,48
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8133
|7,8156
|% -0,26
|
|Euro
|9,5270
|9,5317
|% -0,02
|
|Sterlin
|10,5303
|10,5831
|% 0,23
|
|Frank
|8,7977
|8,8507
|% -0,21
|
|Riyal
|2,0758
|2,0862
|% -0,32
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.855
|-0,04
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-0,37
|
|Cumhuriyet
|3.090
|3.136
|22,00
|
|Tam
|3.076
|3.156
|-4,44
|
|Yarım
|1.487
|1.527
|-2,15
|
|Çeyrek
|746
|763
|-1,07
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|24,99
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|0,15
|
|B. Petrol
|50,81
|50,81
|0,05
|
Seans Raporu
16:37
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-
16:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 1 artarak (% 0.72 ) 1, 266
-
16:46
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AVOD, UZERB, IDGYO, SNKRN, UMPAS, IZTAR, TMSN
-
16:46
Tabandan işlem gören hisse senetleri : UFUK, SANFM, MZHLD, EPLAS, NIBAS, NUGYO
-
16:46
COSMO, SNKRN, BRSAN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:46
IZMDC, SILVR, UFUK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında