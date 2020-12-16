***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Esas Sözleşme Değişikliğine ait Olağanüstü Genel Kurulun Tescili hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.10.2020İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 240.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 800.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 21.10.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 11.11.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 14.12.2020Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 16.12.2020Ek AçıklamalarŞirketimizin 14.12.2020 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulunda Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye ve Payların Nev'i başlıklı 6. maddesinin değişikliği onaylanmış olup, söz konusu genel kurul kararı bu gün ( 16.12.2020) İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 BAKANLIK_ONAYLI_ESAS SÖZLEŞME TADİLİ.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893441BIST