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***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

16.12.2020 16:19



***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Esas Sözleşme Değişikliğine ait Olağanüstü Genel Kurulun Tescili hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.10.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 240.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 800.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 21.10.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 11.11.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 14.12.2020
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 16.12.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 14.12.2020 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulunda Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye ve Payların Nev'i başlıklı 6. maddesinin değişikliği onaylanmış olup, söz konusu genel kurul kararı bu gün ( 16.12.2020) İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 BAKANLIK_ONAYLI_ESAS SÖZLEŞME TADİLİ.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893441


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