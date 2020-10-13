***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.10.2020 11:03
***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İştirakimiz İhlas Haber Ajansı A.Ş. yönetim kurulu devam eden halka arz çalışmaları kapsamında Şirketin mali yapısının daha da güçlendirilmesi amacı ile 14.000.000 TL olan şirket sermayesini %200 oranında bedelli artırarak 42.000.000 TL'ye çıkartılmasına ve pay alım bedelinin % 35 primli olmasına, karar verdiklerini bildirmiştir. Şirketimiz iştirakimizin yapacağı sermaye artırımına hissesi oranında katılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881090
BIST
11:151.179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,40
|Açılış
|: 1.181
|
|Önceki Kapanış
|: 1.178
|
1.182
En Düşük
1.175
11:157,9098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0210
|Açılış
|: 7,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8900
|
7,9108
En Düşük
7,8718
11:159,3292
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0039
|Açılış
|: 9,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2900
|
9,3353
En Düşük
9,2846
11:15487,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,34
|Açılış
|: 487,94
|
|Önceki Kapanış
|: 487,60
|
488,58
En Düşük
483,67
BIST En Aktif Hisseler11:13
|KLGYO
|14,08
|10.251.197
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,31
|285.859
|% 10,00
|
|KLNMA
|54,25
|3.887.772
|% 10,00
|
|BMELK
|14,52
|916.285
|% 10,00
|
|KERVN
|2,20
|2.865.980
|% 10,00
|
|DENGE
|4,86
|482.102
|% -10,00
|
|KSTUR
|134,10
|71.073
|% -10,00
|
|MRSHL
|336,60
|430.511
|% -10,00
|
|YAPRK
|75,65
|693.937
|% -9,99
|
|ARTI
|14,42
|140.263
|% -9,99
|
|ODAS
|3,61
|552.742.134
|% 3,44
|
|SASA
|17,62
|249.465.792
|% 3,77
|
|GARAN
|7,12
|241.570.515
|% -0,28
|
|KRDMD
|3,59
|208.015.412
|% 0,28
|
|SISE
|6,87
|201.030.934
|% -0,43
|
|ODAS
|3,61
|552.742.134
|% 3,44
|
|SKBNK
|1,76
|155.613.587
|% 2,33
|
|ISGYO
|2,17
|139.167.099
|% 3,83
|
|KRDMD
|3,59
|208.015.412
|% 0,28
|
|EKGYO
|1,85
|101.810.437
|% 0,54
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9061
|7,9098
|% 0,27
|
|Euro
|9,3189
|9,3274
|% -0,06
|
|Sterlin
|10,2623
|10,3138
|% -0,11
|
|Frank
|8,6399
|8,6920
|% 0,02
|
|Riyal
|2,0993
|2,1098
|% 0,16
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.921
|-2,28
|
|Altın Gr.
|488
|488
|0,20
|
|Cumhuriyet
|3.224
|3.272
|2,00
|
|Tam
|3.209
|3.289
|-3,43
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|-1,66
|
|Çeyrek
|778
|795
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|24,91
|24,95
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|-0,04
|
|B. Petrol
|41,93
|41,93
|0,21
|
Seans Raporu
11:13
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11:26BEYAZ
Yüzde 9.00 oranında artışla 14.90 lira fiyatla işlem gören hissede 892, 748 adet işlem
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11:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 51 kaybederek (% -0.27 ) 1, 304
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11:25
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, TRKCM, GUSGR
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11:25XU100
Endeks 1, 179 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 07 üstünde . İşlem hacmi 5, 313.00 milyon TL de
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11:25PRKAB
Yüzde 4.84 oranında artışla 16.68 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 695, 664 adet işlem