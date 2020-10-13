***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştirakimiz İhlas Haber Ajansı A.Ş. yönetim kurulu devam eden halka arz çalışmaları kapsamında Şirketin mali yapısının daha da güçlendirilmesi amacı ile 14.000.000 TL olan şirket sermayesini %200 oranında bedelli artırarak 42.000.000 TL'ye çıkartılmasına ve pay alım bedelinin % 35 primli olmasına, karar verdiklerini bildirmiştir. Şirketimiz iştirakimizin yapacağı sermaye artırımına hissesi oranında katılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881090BIST