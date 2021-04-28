***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.04.2021 17:47
***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. 'ye (BIST) Yönetim Kurulumuzun bugün (28.04.2021) yapılan toplantısında 28 Nisan 2021 tarihinde yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda üç yıl süre ile ve üçüncü yılın sonunda yapılacak ilk Genel Kurula kadar vazife yapmak üzere Yönetim Kurulu'na seçilen üyelerin görev dağılımının
1- Yönetim Kurulu Başkanlığı'na T.C. Uyruklu İsmail Kapan, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine, T.C. Uyruklu Ukaşe Gümüşer, Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliğine T.C. Uyruklu Yılmaz Türk, Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise T.C. Uyruklu Hamit Arvas, T.C. Uyruklu Sadık Söztutan, T.C. Uyruklu Abdullah Tuğcu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak, T.C. Uyruklu Necmi Özer, T.C. Uyruklu Ali Murat Memioğlu ve T.C. Uyruklu Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Gündüz'ün seçilmelerine, 2- Şirket Genel Müdürlüğüne Ukaşe Gümüşer'in, Genel Yayın Yönetmenliğine İsmail Kapan'ın getirilmesine, 3- Şirketi temsil ve ilzamın, Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Ukaşe Gümüşer, Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Yılmaz Türk, Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Arvas'dan herhangi ikisinin müştereken atacakları imzaları ile olmasına, 4- Şirketi temsil ve ilzam edecek imzaların muteber olabilmesi için, şirket ünvanı altına konulmuş olmasına, 5- Söz konusu durumun tescil ve ilan ettirilmesine, Karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931878
BIST
18:051.402
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 15,61
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.407
En Düşük
1.391
18:058,2211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0324
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2519
En Düşük
8,1390
18:059,9824
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0331
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0286
En Düşük
9,8754
18:05467,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,58
|Açılış
|: 467,62
|
|Önceki Kapanış
|: 469,20
|
472,20
En Düşük
464,93
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMBTN
|259,60
|11.725.051
|% 10,00
|
|UZERB
|50,20
|1.369.554
|% 9,99
|
|ALCAR
|353,30
|41.526.724
|% 9,99
|
|UTPYA
|27,76
|2.808.088
|% 9,98
|
|BRYAT
|367,10
|27.727.094
|% 9,98
|
|DIRIT
|4,59
|190.865
|% -10,00
|
|KSTUR
|265,50
|913.781
|% -10,00
|
|FRIGO
|30,20
|51.971.890
|% -9,96
|
|BNTAS
|6,08
|95.436.878
|% -9,93
|
|ATLAS
|1,83
|1.300.468
|% -9,85
|
|GARAN
|7,23
|1.044.416.777
|% 1,54
|
|EREGL
|19,26
|750.300.622
|% 1,69
|
|PETKM
|6,70
|741.179.200
|% 2,76
|
|BIOEN
|17,68
|476.301.834
|% 1,90
|
|KRDMD
|7,12
|457.854.655
|% 1,42
|
|YKBNK
|2,10
|331.417.285
|% 0,00
|
|GARAN
|7,23
|1.044.416.777
|% 1,54
|
|PETKM
|6,70
|741.179.200
|% 2,76
|
|TSKB
|1,28
|131.546.421
|% 5,79
|
|AKBNK
|4,88
|397.735.644
|% 0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2149
|8,2211
|% 0,40
|
|Euro
|9,9693
|9,9824
|% 0,33
|
|Sterlin
|11,4356
|11,4929
|% 0,45
|
|Frank
|9,0086
|9,0628
|% 0,42
|
|Riyal
|2,1867
|2,1976
|% 0,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|-12,80
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-1,43
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,03
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,88
|6,89
|-0,02
|
|B. Petrol
|67,95
|67,95
|1,17
|