***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. 'ye (BIST) Yönetim Kurulumuzun bugün (28.04.2021) yapılan toplantısında 28 Nisan 2021 tarihinde yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda üç yıl süre ile ve üçüncü yılın sonunda yapılacak ilk Genel Kurula kadar vazife yapmak üzere Yönetim Kurulu'na seçilen üyelerin görev dağılımının1- Yönetim Kurulu Başkanlığı'na T.C. Uyruklu İsmail Kapan, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine, T.C. Uyruklu Ukaşe Gümüşer, Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliğine T.C. Uyruklu Yılmaz Türk, Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise T.C. Uyruklu Hamit Arvas, T.C. Uyruklu Sadık Söztutan, T.C. Uyruklu Abdullah Tuğcu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak, T.C. Uyruklu Necmi Özer, T.C. Uyruklu Ali Murat Memioğlu ve T.C. Uyruklu Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Gündüz'ün seçilmelerine, 2- Şirket Genel Müdürlüğüne Ukaşe Gümüşer'in, Genel Yayın Yönetmenliğine İsmail Kapan'ın getirilmesine, 3- Şirketi temsil ve ilzamın, Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Ukaşe Gümüşer, Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Yılmaz Türk, Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Arvas'dan herhangi ikisinin müştereken atacakları imzaları ile olmasına, 4- Şirketi temsil ve ilzam edecek imzaların muteber olabilmesi için, şirket ünvanı altına konulmuş olmasına, 5- Söz konusu durumun tescil ve ilan ettirilmesine, Karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931878BIST