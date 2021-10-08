***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.10.2021 16:51
***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun bugün (08.10.2021) yapılan toplantısında
Şirketimizin faaliyet konusunun genişletilmesi, imalat alt yapısının çeşitlendirilmesi, ek istihdam ve katma değer oluşturarak ekonomik gelişmeye katkıda bulunmak adına yatırım tutarı iki milyon Euro civarında olması öngörülen "Karton Ambalaj Kutu Üretim Tesisi" yatırımı yapmaya başlanılmasına ve İstanbul ili Küçükçekmece ilçesi Söğütlüçeşme Mahallesi Halkalı Caddesi N249 Küçükçekmece-İstanbul adresinde ambalaj ve baskı işleri ile iştigal edecek bir şube açılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968823
BIST
18:051.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,08
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.405
En Düşük
1.394
18:058,9631
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0881
|Açılış
|: 8,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
18:0510,3959
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,1206
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3959
En Düşük
10,2298
18:05506,40
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 5,74
|Açılış
|: 506,13
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
509,99
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAALT
|179,30
|25.399.825
|% 10,00
|
|KSTUR
|187,00
|490.372
|% 10,00
|
|AYCES
|55,00
|4.574.411
|% 10,00
|
|PKENT
|3.520,00
|38.714.497
|% 10,00
|
|DOBUR
|31,94
|5.664.250
|% 9,99
|
|KERVN
|0,72
|1.045.691
|% -10,00
|
|SEYKM
|14,58
|2.951.954
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|4.293.729
|% -9,97
|
|KNFRT
|4,84
|249.909.353
|% -9,87
|
|KTSKR
|32,50
|267.245.081
|% -9,62
|
|GARAN
|9,30
|1.517.302.276
|% -0,96
|
|ASELS
|15,77
|1.121.651.270
|% 1,68
|
|SASA
|27,50
|942.680.072
|% 2,92
|
|THYAO
|14,09
|922.184.227
|% -0,21
|
|PETKM
|6,14
|866.409.213
|% -1,44
|
|EKGYO
|1,78
|448.711.572
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,37
|460.235.146
|% -0,84
|
|GARAN
|9,30
|1.517.302.276
|% -0,96
|
|PETKM
|6,14
|866.409.213
|% -1,44
|
|DOHOL
|2,58
|302.158.880
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9557
|8,9631
|% 0,99
|
|Euro
|10,3697
|10,3959
|% 1,17
|
|Sterlin
|12,1656
|12,2266
|% 1,05
|
|Frank
|9,6277
|9,6857
|% 1,23
|
|Riyal
|2,3826
|2,3945
|% 1,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|0,89
|
|Altın Gr.
|506
|506
|5,47
|
|Cumhuriyet
|3.360
|3.411
|66,00
|
|Tam
|3.344
|3.430
|28,44
|
|Yarım
|1.616
|1.659
|13,75
|
|Çeyrek
|811
|830
|6,88
|
|Gümüş.Ons
|22,63
|22,68
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,08
|
|B. Petrol
|82,49
|82,49
|0,54
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59MERIT
Yüzde 9.99 oranında artışla 19.16 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 604 adet işlem
-
17:58IDGYO
Yüzde 9.59 oranında artışla 2.40 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 094, 058 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 29 kaybederek (% -0.02 ) 1, 225
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDGYO, PKENT, DOBUR, AVGYO, MERIT, MAALT, AYCES
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KNFRT, KERVN, IDEAS, SEYKM