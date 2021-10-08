***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun bugün (08.10.2021) yapılan toplantısındaŞirketimizin faaliyet konusunun genişletilmesi, imalat alt yapısının çeşitlendirilmesi, ek istihdam ve katma değer oluşturarak ekonomik gelişmeye katkıda bulunmak adına yatırım tutarı iki milyon Euro civarında olması öngörülen "Karton Ambalaj Kutu Üretim Tesisi" yatırımı yapmaya başlanılmasına ve İstanbul ili Küçükçekmece ilçesi Söğütlüçeşme Mahallesi Halkalı Caddesi N249 Küçükçekmece-İstanbul adresinde ambalaj ve baskı işleri ile iştigal edecek bir şube açılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968823BIST