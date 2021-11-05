***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİstanbul ili, Avcılar İlçesi, Firuzköy Mahallesi 636 Ada 3 Parselde kayıtlı toplam 9.270,42 m² alana sahip arsa yatırım amaçlı olarak 52.565.000 TL bedel ile 04.11.2021 tarihinde peşin olarak satın alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975432BIST