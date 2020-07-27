***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Pay Alma Hakkı Kullanım Tarihi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Bugün (27.07.2020) saat 13:31:02 de yapılan açıklamada yer alan "bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi"nin KAP yetkilileri tarafından 28.07.2020 olarak değiştirilmesi istendiğinden "bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi" değiştirilerek açıklamamız yeniden gönderilmektedir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.07.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 240.000.000Mevcut Sermaye (TL) 120.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 180.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHGZ00027 12.000.000 6.000.000,000 50,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHGZ00027 NâmaB Grubu, IHGZT, TREIHGZ00019 108.000.000 54.000.000,000 50,00000 B Grubu B Grubu, IHGZT, TREIHGZ00019 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 120.000.000 60.000.000,000 50,00000Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 28.07.2020İç Kaynakların Detayı :Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 18.210.448,07İştirak Ve Gayrimenkul Satış Karı (TL) 41.789.551,93Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 09.07.2020Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 23.07.2020SPK Başvuru Tarihi 06.07.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 23.07.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 04.08.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 29.07.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 240.000.000.-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, çıkarılmış sermayesinin 120.000.000.-TL'den, 60.000.000.-TL bedelsiz artırılarak, 180.000.000.-TL'ye çıkarılmasına ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.07.2020 tarih ve 47/918 sayılı kararı ile onaylanmıştır.Sermaye artırımı nedeniyle ortaklarımıza verilecek bedelsiz payların dağıtımına 28.07.2020 tarihinde başlanacaktır.Sermaye artırımı kapsamında ortaklarımızın % 50 oranında bedelsiz kaydi pay alma hakları bulunmakta olup, 28.07.2020 tarihinde başlayacak olan bedelsiz pay alma işlemi için süre sınırlaması yoktur.Payları, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde izlenmeye başlanan pay sahipleri bedelsiz paylarını Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kayden alacaklardır.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK_ONAYLI_ESAS_SOZLESME_DEGISIKLIGI.pdfEK: 2 SPK_ONAYLI_IHRAC_BELGESI.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862049BIST