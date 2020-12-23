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***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

23.12.2020 18:46



***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.12.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 800.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 180.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 800.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHGZ00027 18.000.000 62.000.000,000 344,44444 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHGZ00027 Nâma
B Grubu, IHGZT, TREIHGZ00019 162.000.000 558.000.000,000 344,44444 1,00 B Grubu B Grubu, IHGZT, TREIHGZ00019 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 180.000.000 620.000.000,000 344,44444

Para Birimi TRY

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulunun bugün (23.12.2020) yapılan toplantısında
1. Şirket esas sözleşmesinin, "Sermaye ve Payların Nev'i" başlıklı 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak, 800.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 180.000.000 TL olan çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, 620.000.000 TL nakit (bedelli) olarak %344,44444 oranında artırılarak 800.000.000 TL'ye çıkarılmasına,
2. Artırılan 620.000.000 TL sermayeyi temsil eden payların A grubu nama ve B Grubu hamiline yazılı olarak oluşturulmasına,
3. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve halihazırda nominal değeri 1,00 TL olan payların, yeni pay alma hakkı açısından 1 lot payın nominal değeri olan 1,00 TL üzerinden kullandırılmasına,
4. Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (on beş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkının kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,
5. Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa' da oluşacak fiyattan halka arz edilmesine,
6. Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK'nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,
7. Bedelli sermaye artırımı işlemi için Sermaye Piyasası Kurulu'dan gerekli izinlerin alınması ve sermaye artırımının tamamlanması için işlemlerin Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi tarafından takip edilmesine,
Karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894581


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