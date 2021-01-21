***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
21.01.2021 15:29
***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımı SPK Başvurusu ve İzahname Gönderilmesi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.12.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 800.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 180.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 800.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHGZ00027 18.000.000 62.000.000,000 344,44444 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHGZ00027 Nâma
B Grubu, IHGZT, TREIHGZ00019 162.000.000 558.000.000,000 344,44444 1,00 B Grubu B Grubu, IHGZT, TREIHGZ00019 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 180.000.000 620.000.000,000 344,44444
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 21.01.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 800.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 180.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, 620.000.000 TL (% 344,44444 oranında) artırılarak 800.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak hazırlanmış olan izahnamenin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kuruluna bugün (21.01.2021) başvuruda bulunulmuştur. Onaya sunulan izahname ilgili KAP şablonu kullanılarak gönderilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903674
BIST