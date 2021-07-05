***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımının Tamamlanması ve Şirket Esas Sözleşmesinin 6.Maddesinin Değişikliği hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.12.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 800.000.000Mevcut Sermaye (TL) 180.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 800.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHGZ00027 18.000.000 62.000.000,000 344,44444 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHGZ00027 Nâma A Grubu, IHGZ1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRIHGZ00029 0,8B Grubu, IHGZT, TREIHGZ00019 162.000.000 558.000.000,000 344,44444 1,00 B Grubu B Grubu, IHGZT, TREIHGZ00019 Hamiline B Grubu, IHGZT(RÜÇHAN), TRRIHGZ00011 176.319.933,195Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 180.000.000 620.000.000,000 344,44444 176.319.933,995Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 04.05.2021Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 17.06.2021Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 6SPK Başvuru Tarihi 21.01.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 29.04.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 06.05.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 05.05.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzun bugün (05.07.2021) yapılan toplantısındaŞirketimizin 800.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 180.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 800.000.000 TL ‘ye artırılması işleminde artırılan 620.000.000 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığındaa) Yeni pay alma hakkı kullanma süresi (04.05.2021 ile 17.06.2021) içinde 443.680.067 TL nominal değerli rüçhan hakkının kullanıldığı,b) Yeni pay alma (rüçhan) haklarının kullanımından sonra kalan 176.319.933,20 TL nominal değerli paylar 24.06.2021 ve 25.06.2021 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satışa sunulmuş olup, satışa sunulan payların tamamının satıldığı ve toplam olarak 620.002.057,94 TL nakit girişi olduğu tespit edilmiştir.Sonuç olarak, Şirketimizin yeni çıkarılmış sermayesi 800.000.000 TL olup, şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nev'i" başlıklı 6.maddesinin ekte bulunan şekilde değiştirilmesi hususunda uygun görüş almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir.EK: Esas Sözleşme Değişiklik TasarısıEklenen DökümanlarEK: 1 IHGZT_ESAS SOZLESME_DEGISIKLIK.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946479BIST