***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
21.01.2021 15:30
***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Açıklamalar
Şirketimizin 800.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 180.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 620.000.000 TL (%344,44444 oranında ) artırılarak 800.000.000 TL'ye çıkarılması sonucunda bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin olarak hazırlanmış olan Yönetim Kurulu kararı ve raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903675
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