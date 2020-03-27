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***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

27.03.2020 16:27
GÜNCEL HABERLER



***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 12000000 TRY 10 OYDA VE YÖNETİM KURULU ÜYESİ SEÇİMİNDE İMTİYAZ BULUNMAKTADIR. İşlem Görmüyor
B Hamiline 1 TRY 108000000 TRY 90 YOKTUR İşlem Görüyor

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
İSMAİL KAPAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Gazeteci 11.03.2014 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Yayın Yönetmeni Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye Değil
UKAŞE GÜMÜŞER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mühendis 06.11.2015 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetici Evet Bağımsız Üye Değil
YILMAZ TÜRK Erkek Murahhas Üye Yönetici 11.01.2018 İcrada Görevli Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Grup Şirketlerinde Yönetici Evet Bağımsız Üye Değil
SADIK SÖZTUTAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Gazeteci 30.09.2015 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi ve Yazı İşleri Müdürü Yoktur. Bağımsız Üye Değil
ORHAN TANIŞMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 21.04.2010 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetici Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Üyesi
ABDULLAH TUĞCU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 22.01.2013 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetici Evet Bağımsız Üye Değil
NECMİ ÖZER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 09.04.2016 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671157 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
ALİ MURAT MEMİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 09.04.2016 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671157 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Başkanı ve Denetim Komitesi Üyesi
HÜSEYİN HÜSNÜ GÜNDÜZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 27.03.2020 İcrada Görevli Değil Yoktur. Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832804 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832910


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