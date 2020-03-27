***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 12000000 TRY 10 OYDA VE YÖNETİM KURULU ÜYESİ SEÇİMİNDE İMTİYAZ BULUNMAKTADIR. İşlem GörmüyorB Hamiline 1 TRY 108000000 TRY 90 YOKTUR İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviİSMAİL KAPAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Gazeteci 11.03.2014 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Yayın Yönetmeni Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye DeğilUKAŞE GÜMÜŞER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mühendis 06.11.2015 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetici Evet Bağımsız Üye DeğilYILMAZ TÜRK Erkek Murahhas Üye Yönetici 11.01.2018 İcrada Görevli Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Grup Şirketlerinde Yönetici Evet Bağımsız Üye DeğilSADIK SÖZTUTAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Gazeteci 30.09.2015 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi ve Yazı İşleri Müdürü Yoktur. Bağımsız Üye DeğilORHAN TANIŞMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 21.04.2010 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetici Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi ÜyesiABDULLAH TUĞCU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 22.01.2013 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetici Evet Bağımsız Üye DeğilNECMİ ÖZER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 09.04.2016 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671157 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıALİ MURAT MEMİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 09.04.2016 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671157 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Başkanı ve Denetim Komitesi ÜyesiHÜSEYİN HÜSNÜ GÜNDÜZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 27.03.2020 İcrada Görevli Değil Yoktur. Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832804 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832910BIST