***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.12.2020 16:22
***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
PAY 14.06.2010 T
16:341.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 8,01
|Açılış
|: 1.404
|
|Önceki Kapanış
|: 1.395
|
1.410
En Düşük
1.401
16:347,8150
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0212
|Açılış
|: 7,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8453
En Düşük
7,7602
16:349,5297
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0037
|Açılış
|: 9,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,5424
En Düşük
9,4474
16:34465,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -2,03
|Açılış
|: 465,39
|
|Önceki Kapanış
|: 467,31
|
468,37
En Düşük
463,09
BIST En Aktif Hisseler16:34
|SNKRN
|9,24
|2.341.564
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,60
|11.125.219
|% 9,99
|
|IZTAR
|17,94
|1.487.405
|% 9,99
|
|UZERB
|56,20
|2.548.951
|% 9,98
|
|AVOD
|8,07
|124.654.586
|% 9,95
|
|NIBAS
|81,00
|57.083.296
|% -10,00
|
|NUGYO
|7,56
|12.893.681
|% -10,00
|
|MZHLD
|22,68
|1.125.335
|% -10,00
|
|EPLAS
|24,66
|1.006.745
|% -10,00
|
|SANFM
|12,33
|188.089
|% -10,00
|
|THYAO
|12,86
|2.384.373.267
|% 1,82
|
|SISE
|7,25
|1.518.822.720
|% -1,09
|
|GARAN
|9,80
|1.498.581.184
|% 1,55
|
|ODAS
|4,09
|1.202.386.711
|% 2,00
|
|ASELS
|18,07
|977.348.777
|% 1,57
|
|ODAS
|4,09
|1.202.386.711
|% 2,00
|
|YKBNK
|3,13
|780.908.815
|% -0,32
|
|EKGYO
|2,09
|443.354.727
|% -0,48
|
|SISE
|7,25
|1.518.822.720
|% -1,09
|
|KLGYO
|2,68
|529.364.417
|% 8,50
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8130
|7,8150
|% -0,27
|
|Euro
|9,5247
|9,5297
|% -0,04
|
|Sterlin
|10,5280
|10,5808
|% 0,21
|
|Frank
|8,7974
|8,8504
|% -0,21
|
|Riyal
|2,0754
|2,0858
|% -0,34
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|-1,69
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-1,32
|
|Cumhuriyet
|3.090
|3.136
|22,00
|
|Tam
|3.070
|3.150
|-10,81
|
|Yarım
|1.484
|1.524
|-5,23
|
|Çeyrek
|744
|762
|-2,61
|
|Gümüş.Ons
|24,95
|24,98
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,12
|
|B. Petrol
|50,88
|50,88
|0,12
|
Seans Raporu
16:34
daha fazla
-
16:50HDFGS
Yüzde 6.50 oranında artışla 7.87 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 114, 599 adet işlem
-
16:49BRYAT
Yüzde 9.76 oranında artışla 380.00 lira fiyatla işlem gören hissede 141, 837 adet işlem
-
16:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 1 artarak (% 0.72 ) 1, 266
-
16:46
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AVOD, UZERB, IDGYO, SNKRN, UMPAS, IZTAR, TMSN
-
16:46
Tabandan işlem gören hisse senetleri : UFUK, SANFM, MZHLD, EPLAS, NIBAS, NUGYO