***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliğiİhlas Haber Ajansı A.Ş. Habercilik Hizmetleri 163.000.000,00 26.742.187,50 TRY 16,41 İştirakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183076BIST