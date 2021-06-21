Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

21.06.2021 08:51



***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 800.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 180.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılığı ve %344,44444 oranında olmak üzere 620.000.000 TL artışla 800.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak 04.05.2021 tarihinde başlayan 45 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 17.06.2021 tarihinde tamamlanmıştır. Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 176.319.933,995 TL olup, kalan paylar, 24.06.2021- 25.06.2021 tarihlerinde 2 iş günü süreyle Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, "Borsa'da Satış" yöntemi ile 1,00 TL nominal değerden az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır. Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr , Şirketimizin www.ihlasgazetecilik.com.tr  ve halka arzda satışa aracılık edecek Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin  www.halkyatirim.com.tr  adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür. EK: IHGZT Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943240


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.391
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  1.391  
En Yüksek
0 En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
LOGO 150,00 69.837.368 % 319,58  
ECILC 5,74 15.111.552 % 0,00  
SASA 32,22 199.874.958 % 0,00  
TCELL 16,55 240.230.128 % 0,00  
VKGYO 1,51 45.739.187 % 0,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,7315 8,7335 % -0,04  
Euro 10,3726 10,3826 % 0,14  
Sterlin 12,0494 12,1098 % 0,17  
Frank 9,4501 9,5071 % 0,21  
Riyal 2,3258 2,3375 % 0,13  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.778 1.779 14,18  
Altın Gr. 500 500 4,38  
Cumhuriyet 3.294 3.344 -10,00  
Tam 3.279 3.361 -2,56  
Yarım 1.585 1.626 -1,24  
Çeyrek 795 813 -0,62  
Gümüş.Ons 26,01 26,05 0,24  
Gümüş Gr. 7,30 7,31 0,05  
B. Petrol 73,75 73,75 0,24  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru