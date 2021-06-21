***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu









***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTasarruf Sahiplerine Satış DuyurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 800.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 180.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılığı ve %344,44444 oranında olmak üzere 620.000.000 TL artışla 800.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak 04.05.2021 tarihinde başlayan 45 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 17.06.2021 tarihinde tamamlanmıştır. Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 176.319.933,995 TL olup, kalan paylar, 24.06.2021- 25.06.2021 tarihlerinde 2 iş günü süreyle Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, "Borsa'da Satış" yöntemi ile 1,00 TL nominal değerden az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır. Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr , Şirketimizin www.ihlasgazetecilik.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin www.halkyatirim.com.tr adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür. EK: IHGZT Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943240BIST