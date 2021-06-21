***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
21.06.2021 08:51
***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )
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Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 800.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 180.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılığı ve %344,44444 oranında olmak üzere 620.000.000 TL artışla 800.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak 04.05.2021 tarihinde başlayan 45 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 17.06.2021 tarihinde tamamlanmıştır. Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 176.319.933,995 TL olup, kalan paylar, 24.06.2021- 25.06.2021 tarihlerinde 2 iş günü süreyle Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, "Borsa'da Satış" yöntemi ile 1,00 TL nominal değerden az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır. Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr , Şirketimizin www.ihlasgazetecilik.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin www.halkyatirim.com.tr adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür. EK: IHGZT Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943240
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|LOGO
|150,00
|69.837.368
|% 319,58
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|ECILC
|5,74
|15.111.552
|% 0,00
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|SASA
|32,22
|199.874.958
|% 0,00
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|TCELL
|16,55
|240.230.128
|% 0,00
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|VKGYO
|1,51
|45.739.187
|% 0,00
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|ECILC
|5,74
|15.111.552
|% 0,00
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|SASA
|32,22
|199.874.958
|% 0,00
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|NTHOL
|4,69
|23.662.443
|% 0,00
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|HDFGS
|2,54
|40.914.568
|% 0,00
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|FONET
|13,10
|4.181.191
|% 0,00
|
|THYAO
|14,54
|1.506.600.055
|% 0,00
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|EKGYO
|2,06
|1.047.827.088
|% 0,00
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|GARAN
|8,16
|919.522.720
|% 0,00
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|EREGL
|17,79
|781.641.107
|% 0,00
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|KOZAL
|120,60
|588.702.479
|% 0,00
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|EKGYO
|2,06
|1.047.827.088
|% 0,00
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|YKBNK
|2,15
|406.874.591
|% 0,00
|
|GARAN
|8,16
|919.522.720
|% 0,00
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|THYAO
|14,54
|1.506.600.055
|% 0,00
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|IHLGM
|1,16
|102.109.517
|% 0,00
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|Alış
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|Dolar
|8,7315
|8,7335
|% -0,04
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|Euro
|10,3726
|10,3826
|% 0,14
|
|Sterlin
|12,0494
|12,1098
|% 0,17
|
|Frank
|9,4501
|9,5071
|% 0,21
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|Riyal
|2,3258
|2,3375
|% 0,13
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|Alış
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|%
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|Altın Ons
|1.778
|1.779
|14,18
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|Altın Gr.
|500
|500
|4,38
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|Cumhuriyet
|3.294
|3.344
|-10,00
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|Tam
|3.279
|3.361
|-2,56
|
|Yarım
|1.585
|1.626
|-1,24
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|Çeyrek
|795
|813
|-0,62
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|Gümüş.Ons
|26,01
|26,05
|0,24
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|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|0,05
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|B. Petrol
|73,75
|73,75
|0,24
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Seans Raporu
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17:59KRDMD
Yüzde -4.46 oranında düşüşle 6.85 lira fiyatla işlem gören hissede 75, 331, 036 adet işlem
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17:54SKTAS
Yüzde -4.52 oranında düşüşle 4.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 677, 027 adet işlem
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17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, EREGL, TSKB
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17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 68 kaybederek (% -1.26 ) 1, 232
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17:52
OZBAL, AYCES, EUKYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında