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***IHGZT* *IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

24.11.2021 21:47
***IHGZT* *IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri


***IHGZT******IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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Açıklamalar

İştiraklerimizden İhlas Gazetecilik A.Ş.'nin sahip olduğu İstanbul ili, Avcılar ilçesi, Firuzköy Mahallesinde, 636 Ada, 3-4-5 Parsellerde yer alan toplam 18.541 m² yu¨zölçu¨mlu¨ arsa için, hasılatın %39'u arsa sahibine ait olacak şekilde hasılat paylaşım sözleşmesi imzalanmıştır. Arsa sahibine proje sonuna kadar ödenecek asgari taahhüt edilen hasılat payı tutarı 195.000.000 TL'dir.
Söz konusu arsalarda geliştirilecek Bizimevler markalı gayrimenkul projesine 2022 yılı içerisinde başlanılması planlanmaktadır.
Konuya ilişkin yönetim kurulu kararında bağımsız yönetim kurulu u¨yelerinin tamamının olumlu oyu bulunmaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979523


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Tam 4.517 4.647 -219,11  
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Çeyrek 1.095 1.124 -52,99  
Gümüş.Ons 23,49 23,52 -0,17  
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