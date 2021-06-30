***IHGZT* *IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
30.06.2021 08:58
***IHGZT******IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından, İhlas Gazetecilik A.Ş. (İHGZT) paylarından 26.138.265 adet alım işlemi gerçekleştirilmiştir.
Bu işlem sonucunda İhlas Gazetecilik A.Ş. sermayesinde %3,27 payımız bulunmaktadır.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
25/06/2021 26.138.265 0 26.138.265 0 26.138.265 % 0 % 0 % 3,27 % 3,27
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944963
BIST
10:111.372
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,40
|Açılış
|: 1.375
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.377
En Düşük
1.372
10:118,6963
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0376
|Açılış
|: 8,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7452
En Düşük
8,6918
10:1110,3581
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0395
|Açılış
|: 10,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3800
|
10,4294
En Düşük
10,3439
10:11492,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -2,13
|Açılış
|: 492,43
|
|Önceki Kapanış
|: 494,56
|
496,17
En Düşük
491,55
BIST En Aktif Hisseler10:11
|KENT
|247,50
|131.423
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,93
|7.625.871
|% 9,99
|
|INVEO
|118,50
|10.019.828
|% 9,93
|
|MERKO
|5,99
|6.280.143
|% 9,91
|
|SELVA
|4,45
|1.541.391
|% 9,88
|
|DENGE
|2,84
|325.575
|% -7,49
|
|YAPRK
|37,12
|938.837
|% -4,87
|
|VKFYO
|6,53
|371.859
|% -3,97
|
|EUKYO
|7,12
|473.839
|% -3,78
|
|EMNIS
|21,24
|41.227
|% -3,45
|
|THYAO
|13,53
|94.166.231
|% 1,05
|
|GARAN
|8,25
|55.559.893
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,31
|39.560.058
|% -0,19
|
|KUTPO
|61,00
|34.991.671
|% 2,09
|
|TAVHL
|24,32
|28.110.633
|% 1,25
|
|YKBNK
|2,17
|18.031.878
|% 0,46
|
|AKBNK
|5,31
|39.560.058
|% -0,19
|
|THYAO
|13,53
|94.166.231
|% 1,05
|
|GARAN
|8,25
|55.559.893
|% 0,00
|
|TSKB
|1,28
|5.291.043
|% 0,00
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6901
|8,6963
|% -0,43
|
|Euro
|10,3452
|10,3581
|% -0,38
|
|Sterlin
|12,0022
|12,0624
|% -0,42
|
|Frank
|9,4065
|9,4632
|% -0,37
|
|Riyal
|2,3143
|2,3259
|% -0,31
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|-1,89
|
|Altın Gr.
|493
|493
|-1,09
|
|Cumhuriyet
|3.260
|3.309
|-47,00
|
|Tam
|3.245
|3.327
|-47,08
|
|Yarım
|1.569
|1.609
|-22,77
|
|Çeyrek
|787
|805
|-11,38
|
|Gümüş.Ons
|25,81
|25,84
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,25
|0,01
|
|B. Petrol
|74,50
|74,50
|0,22
|