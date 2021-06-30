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***IHGZT* *IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

30.06.2021 08:58



***IHGZT******IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Şirketimiz tarafından, İhlas Gazetecilik A.Ş. (İHGZT) paylarından 26.138.265 adet alım işlemi gerçekleştirilmiştir.
Bu işlem sonucunda İhlas Gazetecilik A.Ş. sermayesinde %3,27 payımız bulunmaktadır.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
25/06/2021 26.138.265 0 26.138.265 0 26.138.265 % 0 % 0 % 3,27 % 3,27




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944963


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KENT 247,50 131.423 % 10,00  
GEDIK 7,93 7.625.871 % 9,99  
INVEO 118,50 10.019.828 % 9,93  
MERKO 5,99 6.280.143 % 9,91  
SELVA 4,45 1.541.391 % 9,88  
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Sterlin 12,0022 12,0624 % -0,42  
Frank 9,4065 9,4632 % -0,37  
Riyal 2,3143 2,3259 % -0,31  
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10:11 Alış Satış %  
Altın Ons 1.759 1.759 -1,89  
Altın Gr. 493 493 -1,09  
Cumhuriyet 3.260 3.309 -47,00  
Tam 3.245 3.327 -47,08  
Yarım 1.569 1.609 -22,77  
Çeyrek 787 805 -11,38  
Gümüş.Ons 25,81 25,84 0,06  
Gümüş Gr. 7,25 7,25 0,01  
B. Petrol 74,50 74,50 0,22  
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