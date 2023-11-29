***IHGZT* *IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
29.11.2023 08:32
***IHGZT******IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Şirketimizin sahip olduğu 79.350.000 TL nominal değerli İhlas Gazetecilik A.S¸. payları 1,45 TL fiyattan borsa dışında satılmıştır. Bu işlemle birlikte İhlas Gazetecilik A.Ş. sermayesindeki paylarımız/oy haklarımız 10.487 adet kalmıştır. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
28/11/2023 0 79.350.000 79.350.000 79.360.487 10.487 % 9,92 % 9,92 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220737
BIST
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18:058.094
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 8.116
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|Önceki Kapanış
|: 8.094
|
8.046
En Yüksek
8.149
18:0528,9232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0186
|Açılış
|: 28,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9300
|
28,9309
En Düşük
28,8645
18:0531,8503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0682
|Açılış
|: 31,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6000
|
31,9430
En Düşük
31,7538
18:051.900,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 3,32
|Açılış
|: 1.900,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.897,03
|
1.907,94
En Düşük
1.894,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ICBCT
|15,18
|165.028.089
|% 10,00
|
|POLTK
|17.605,00
|229.380.143
|% 10,00
|
|BINHO
|243,30
|103.145.089
|% 9,99
|
|AVHOL
|41,40
|312.961.644
|% 9,99
|
|KARTN
|88,75
|313.315.495
|% 9,98
|
|KSTUR
|1.818,00
|7.030.548
|% -10,00
|
|LIDER
|217,00
|319.905.235
|% -10,00
|
|DAPGM
|45,36
|315.295.679
|% -10,00
|
|GLCVY
|41,40
|127.732.925
|% -10,00
|
|ORCAY
|12,08
|482.437.238
|% -9,99
|
|THYAO
|261,00
|9.264.274.649
|% 0,19
|
|SASA
|49,10
|4.896.239.541
|% 5,27
|
|ISCTR
|22,16
|4.071.447.283
|% -1,42
|
|TUPRS
|156,00
|3.995.389.341
|% 0,00
|
|AKBNK
|33,80
|3.813.576.124
|% -1,46
|
|ZOREN
|5,30
|1.817.329.819
|% -0,19
|
|YKBNK
|19,22
|3.715.996.005
|% 1,10
|
|ISCTR
|22,16
|4.071.447.283
|% -1,42
|
|IHLAS
|1,28
|200.869.478
|% -0,78
|
|EKGYO
|7,50
|1.067.430.001
|% -1,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8972
|28,9436
|% 0,13
|
|Euro
|31,8001
|31,8177
|% 0,11
|
|Sterlin
|36,6405
|36,8243
|% 0,16
|
|Frank
|32,8315
|33,0293
|% 0,16
|
|Riyal
|7,6825
|7,7210
|% -0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,98
|25,00
|% 0,66
|
|Platin
|939,51
|942,39
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.050,25
|1.056,27
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,46
|81,46
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.045,79
|2.046,19
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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