***IHGZT* *IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***IHGZT******IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler [IHGZT]İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalarŞirketimizin sahip olduğu 79.350.000 TL nominal değerli İhlas Gazetecilik A.S¸. payları 1,45 TL fiyattan borsa dışında satılmıştır. Bu işlemle birlikte İhlas Gazetecilik A.Ş. sermayesindeki paylarımız/oy haklarımız 10.487 adet kalmıştır. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)28/11/2023 0 79.350.000 79.350.000 79.360.487 10.487 % 9,92 % 9,92 % 0 % 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220737BIST