***IHGZT* *IHLGM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
02.01.2023 09:21
***IHGZT******IHLGM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler IHGZT, IHLGM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında İhlas Pazarlama A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091715
BIST
18:055.509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.563
En Düşük
5.489
18:0518,7086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0071
|Açılış
|: 18,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,7567
En Düşük
18,6356
18:0520,0370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0094
|Açılış
|: 20,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1200
|
20,1072
En Düşük
19,9301
18:051.097,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,43
|Açılış
|: 1.097,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.100,08
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|76,85
|9.766.333
|% 0,00
|
|ADEL
|112,50
|21.379.484
|% 0,00
|
|AEFES
|67,75
|190.762.424
|% 0,00
|
|AFYON
|8,64
|59.455.851
|% 0,00
|
|ADESE
|1,99
|165.957.950
|% 0,00
|
|ACSEL
|76,85
|9.766.333
|% 0,00
|
|ADEL
|112,50
|21.379.484
|% 0,00
|
|AEFES
|67,75
|190.762.424
|% 0,00
|
|AFYON
|8,64
|59.455.851
|% 0,00
|
|ADESE
|1,99
|165.957.950
|% 0,00
|
|ASELS
|62,15
|11.039.740.439
|% 0,00
|
|THYAO
|140,90
|7.185.286.509
|% 0,00
|
|TCELL
|37,88
|5.751.903.121
|% 0,00
|
|TUPRS
|529,90
|5.538.208.863
|% 0,00
|
|PETKM
|19,96
|5.075.514.612
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,73
|4.805.348.028
|% 0,00
|
|DOHOL
|10,58
|3.924.080.426
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,81
|3.329.174.793
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,77
|3.307.885.736
|% 0,00
|
|PETKM
|19,96
|5.075.514.612
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7042
|18,7086
|% 0,04
|
|Euro
|19,9925
|20,0370
|% 0,05
|
|Sterlin
|22,5028
|22,6156
|% -0,16
|
|Frank
|20,1424
|20,2637
|% -0,01
|
|Riyal
|4,9577
|4,9826
|% -0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|0,33
|
|Altın Gr.
|1.097
|1.097
|0,35
|
|Cumhuriyet
|7.370
|7.481
|8,00
|
|Tam
|7.415
|7.476
|43,00
|
|Yarım
|3.591
|3.654
|21,00
|
|Çeyrek
|1.801
|1.826
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,99
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,40
|14,43
|0,03
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|