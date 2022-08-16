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***IHGZT* *ITTFH* *DOBUR* *IMASM* *ARENA* *KRSTL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri

16.08.2022 14:14
***IHGZT* *ITTFH* *DOBUR* *IMASM* *ARENA* *KRSTL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımd


***IHGZT******ITTFH******DOBUR******IMASM******ARENA******KRSTL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )

İlgili Şirketler [ARENA, DOBUR, IHGZT, IMASM, ITTFH, KRSTL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği

Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri

Açıklamalar

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Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
ARENA BILGISAYAR 33 17/08/2022
DOGAN BURDA 14 17/08/2022
IHLAS GAZETECILIK 60 17/08/2022
IMAS MAKINA 20 17/08/2022
ITTIFAK HOLDING 80 17/08/2022
KRISTAL KOLA 65 17/08/2022



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055763


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BIST En Aktif Hisseler15:29
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CMBTN 264,30 35.112.110 % 9,99  
TRCAS 12,78 25.735.214 % 9,98  
INTEM 88,15 9.688.005 % 9,98  
EKIZ 9,05 1.949.198 % 9,96  
ALMAD 3,21 4.057.109 % 9,93  
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15:29 Alış Satış %  
Dolar 17,9629 17,9660 % 0,04  
Euro 18,2237 18,2338 % -0,11  
Sterlin 21,5708 21,6790 % -0,08  
Frank 18,8430 18,9565 % -0,33  
Riyal 4,7713 4,7952 % 0,04  
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15:29 Alış Satış %  
Altın Ons 1.776 1.777 -3,21  
Altın Gr. 1.026 1.027 -1,28  
Cumhuriyet 6.858 6.962 -2,00  
Tam 6.896 6.946 -10,00  
Yarım 3.360 3.396 -5,00  
Çeyrek 1.685 1.697 -3,00  
Gümüş.Ons 20,07 20,11 -0,18  
Gümüş Gr. 11,62 11,64 -0,09  
B. Petrol 95,86 95,86 0,76  
Seans Raporu 15:29
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