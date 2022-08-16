***IHGZT* *ITTFH* *DOBUR* *IMASM* *ARENA* *KRSTL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
16.08.2022 14:14
***IHGZT******ITTFH******DOBUR******IMASM******ARENA******KRSTL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )
İlgili Şirketler [ARENA, DOBUR, IHGZT, IMASM, ITTFH, KRSTL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
-
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
ARENA BILGISAYAR 33 17/08/2022
DOGAN BURDA 14 17/08/2022
IHLAS GAZETECILIK 60 17/08/2022
IMAS MAKINA 20 17/08/2022
ITTIFAK HOLDING 80 17/08/2022
KRISTAL KOLA 65 17/08/2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055763
BIST
15:292.821
En Yüksek
|Değişim
|: -1,28%
|| -36,58
|Açılış
|: 2.862
|
|Önceki Kapanış
|: 2.857
|
2.886
En Düşük
2.821
15:2917,9660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0079
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0160
|
17,9757
En Düşük
17,9372
15:2918,2338
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0201
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,2836
En Düşük
18,1866
15:291.026,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,78
|Açılış
|: 1.026,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,81
|
1.029,91
En Düşük
1.024,61
BIST En Aktif Hisseler15:29
|CMBTN
|264,30
|35.112.110
|% 9,99
|
|TRCAS
|12,78
|25.735.214
|% 9,98
|
|INTEM
|88,15
|9.688.005
|% 9,98
|
|EKIZ
|9,05
|1.949.198
|% 9,96
|
|ALMAD
|3,21
|4.057.109
|% 9,93
|
|AGHOL
|73,85
|349.276.072
|% -9,99
|
|MANAS
|23,48
|175.479.108
|% -9,97
|
|GZNMI
|56,60
|45.870.630
|% -9,94
|
|ATEKS
|44,60
|21.745.686
|% -7,43
|
|GSRAY
|6,20
|347.253.564
|% -6,63
|
|THYAO
|63,50
|4.372.983.178
|% -0,16
|
|TUPRS
|293,80
|3.461.899.493
|% 2,19
|
|YKBNK
|5,37
|1.619.212.649
|% -2,01
|
|AKBNK
|10,19
|1.474.325.212
|% -0,29
|
|KARSN
|7,54
|1.377.099.893
|% 5,31
|
|YKBNK
|5,37
|1.619.212.649
|% -2,01
|
|EKGYO
|3,49
|948.368.367
|% -0,85
|
|TSKB
|3,72
|927.109.807
|% 5,98
|
|KARSN
|7,54
|1.377.099.893
|% 5,31
|
|ZOREN
|2,68
|439.193.179
|% 1,52
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9629
|17,9660
|% 0,04
|
|Euro
|18,2237
|18,2338
|% -0,11
|
|Sterlin
|21,5708
|21,6790
|% -0,08
|
|Frank
|18,8430
|18,9565
|% -0,33
|
|Riyal
|4,7713
|4,7952
|% 0,04
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|-3,21
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.027
|-1,28
|
|Cumhuriyet
|6.858
|6.962
|-2,00
|
|Tam
|6.896
|6.946
|-10,00
|
|Yarım
|3.360
|3.396
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.697
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,07
|20,11
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,64
|-0,09
|
|B. Petrol
|95,86
|95,86
|0,76
|
Seans Raporu
15:29
daha fazla
-
15:44TSPOR
Yüzde -4.46 oranında düşüşle 6.43 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 951, 191 adet işlem
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15:42ODAS
Yüzde -5.86 oranında düşüşle 4.18 lira fiyatla işlem gören hissede 121, 357, 084 adet işlem
-
15:41LOGO
Yüzde -4.52 oranında düşüşle 48.12 lira fiyatla işlem gören hissede 579, 340 adet işlem
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15:40XU100
Endeks 2, 838 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 67 altında . İşlem hacmi 35, 275.00 milyon TL de
-
15:40AKGRT
Yüzde -3.90 oranında düşüşle 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 153, 774 adet işlem