***IHGZT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
30.06.2021 09:13
***IHGZT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler IHGZT
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında İhlas Pazarlama A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944966
BIST
18:051.372
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
0
En Düşük
0
18:058,7241
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0098
|Açılış
|: 8,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7452
En Düşük
8,7027
18:0510,3885
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0091
|Açılış
|: 10,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3800
|
10,4294
En Düşük
10,3540
18:05493,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,15
|Açılış
|: 493,41
|
|Önceki Kapanış
|: 494,56
|
496,17
En Düşük
492,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VESBE
|46,30
|16.433.997
|% 3,80
|
|TKFEN
|14,92
|54.544.693
|% 0,00
|
|SANEL
|4,66
|3.758.060
|% 0,00
|
|SOKM
|11,69
|55.870.532
|% 0,00
|
|ERSU
|3,48
|2.325.895
|% 0,00
|
|ERSU
|3,48
|2.325.895
|% 0,00
|
|SANEL
|4,66
|3.758.060
|% 0,00
|
|SOKM
|11,69
|55.870.532
|% 0,00
|
|TKFEN
|14,92
|54.544.693
|% 0,00
|
|ODAS
|1,85
|62.660.434
|% 0,00
|
|THYAO
|13,39
|1.189.927.913
|% 0,00
|
|GARAN
|8,25
|1.051.073.168
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,92
|645.233.816
|% 0,00
|
|KOZAL
|117,20
|542.803.982
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,80
|521.294.411
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,92
|645.233.816
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,16
|363.211.779
|% 0,00
|
|TSKB
|1,28
|174.268.523
|% 0,00
|
|GARAN
|8,25
|1.051.073.168
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,00
|115.713.597
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7186
|8,7241
|% -0,11
|
|Euro
|10,3812
|10,3885
|% -0,09
|
|Sterlin
|12,0444
|12,1048
|% -0,07
|
|Frank
|9,4281
|9,4849
|% -0,15
|
|Riyal
|2,3190
|2,3306
|% -0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|-2,32
|
|Altın Gr.
|493
|493
|-1,38
|
|Cumhuriyet
|3.260
|3.309
|-47,00
|
|Tam
|3.245
|3.327
|-47,08
|
|Yarım
|1.569
|1.609
|-22,77
|
|Çeyrek
|787
|805
|-11,38
|
|Gümüş.Ons
|25,80
|25,82
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,25
|0,00
|
|B. Petrol
|74,54
|74,54
|0,26
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 3 kaybederek (% -0.52 ) 1, 210
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SELVA, YAPRK, DOAS, TKURU, TACTR, MERKO, KUTPO, NIBAS, VANGD
-
17:59
TKURU, EDIP, KUTPO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
SAMAT, TDGYO, UTPYA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 214 hisse senedinden 60 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 144 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 10 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem