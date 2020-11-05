***IHGZT* *KNFRT* *BALAT* *EGEEN* *SANKO* *METUR* *ERSU* *VANGD* *TATGD* *DAGI* *TMPOL* *PEKGY* *YBTAS* *SISE* *KERVT* *GSDDE* *VKGYO*** MERKEZİ KAYIT









***IHGZT******KNFRT******BALAT******EGEEN******SANKO******METUR******ERSU******VANGD******TATGD******DAGI******TMPOL******PEKGY******YBTAS******SISE******KERVT******GSDDE******VKGYO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler BALAT, DAGI, EGEEN, ERSU, GSDDE, IHGZT, KERVT, KNFRT, METUR, PEKGY, SANKO, SISE, TATGD, TMPOL, VANGD, VKGYO, YBTASSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **BALAT 1 BALATACILAR BALATACILIK SANAYI VE TICARET A.S. E HAMDI BAYATGIL 1.881,600DAGI 2 DAGI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S. E MAHMUT NEDIM KOÇ 6.000.000,000EGEEN 3 EGE ENDÜSTRI VE TICARET A.S. E ENGIN EREN 60,000ERSU 4 ERSU MEYVE VE GIDA SANAYI A.S. E ENGIN EREN 2.000,000GSDDE 5 GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. E ENGIN EREN 2.000,000IHGZT 6 IHLAS GAZETECILIK A.S. E ENGIN EREN 5.500,000KERVT 7 KEREVITAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S. E ENGIN EREN 5.500,000KNFRT 8 KONFRUT GIDA SANAYI VE TICARET A.S. E ENGIN EREN 1.000,000METUR 9 METEMTUR OTELCILIK VE TURIZM ISLETMELERI A.S. E ENGIN EREN 16.547,000PEKGY 10 PEKER GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E ENGIN EREN 10.000,000PEKGY 11 PEKER GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E ENGIN EREN 20.000,000SANKO 12 SANKO PAZARLAMA ITHALAT IHRACAT A.S. E ENGIN EREN 744,000SISE 13 TÜRKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S. E ENGIN EREN 764,788TATGD 14 TAT GIDA SANAYI A.S. E ENGIN EREN 800,000TMPOL 15 TEMAPOL POLIMER PLASTIK VE INSAAT SANAYI TICARET A.S. E ENGIN EREN 1.000,000VANGD 16 VANET GIDA SANAYI IÇ VE DIS TICARET A.S. E ENGIN EREN 6.055,000VKGYO 17 VAKIF GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E ENGIN EREN 2.000,000YBTAS 18 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E ALI ÖZKILIÇ 2,520YBTAS 19 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E ALI ÖZKILIÇ 4,200YBTAS 20 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E IMDAT DEMIR 1,000YBTAS 21 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E IMDAT DEMIR 5,720(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886361BIST