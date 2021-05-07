***IHGZT* *TKNSA* *HEKTS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
07.05.2021 09:18
***IHGZT******TKNSA******HEKTS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [TKNSA, HEKTS, IHGZT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TKNSA.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 07/05/2021) HEKTS.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 07/05/2021) IHGZT.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 11/06/2021)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935112
BIST
10:551.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,55
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.437
En Düşük
1.431
10:558,2921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0225
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3017
En Düşük
8,2445
10:5510,0237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0187
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0384
En Düşük
9,9609
10:55485,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,55
|Açılış
|: 485,12
|
|Önceki Kapanış
|: 482,57
|
485,95
En Düşük
481,31
BIST En Aktif Hisseler10:55
|AYES
|22,00
|260.766
|% 10,00
|
|AYCES
|80,80
|502.334
|% 9,93
|
|IDEAS
|74,60
|611.795
|% 9,87
|
|KSTUR
|358,00
|563.134
|% 9,41
|
|ERBOS
|83,20
|75.461.245
|% 8,83
|
|VAKFN
|15,54
|3.130.300
|% -9,97
|
|TACTR
|26,00
|78.000
|% -5,45
|
|SODSN
|27,22
|66.444
|% -5,02
|
|SERVE
|15,02
|9.658
|% -4,94
|
|YYAPI
|1,46
|14.998.055
|% -4,58
|
|PETKM
|6,78
|658.238.330
|% -1,74
|
|KOZAL
|128,90
|585.481.308
|% 5,22
|
|KRDMD
|8,23
|390.095.668
|% -0,60
|
|TUPRS
|94,00
|262.162.409
|% 2,51
|
|THYAO
|12,90
|221.370.455
|% -0,23
|
|PETKM
|6,78
|658.238.330
|% -1,74
|
|KRDMD
|8,23
|390.095.668
|% -0,60
|
|YKBNK
|2,08
|78.667.871
|% 0,00
|
|GARAN
|7,35
|151.398.520
|% -0,54
|
|EKGYO
|1,81
|37.328.752
|% 0,00
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2872
|8,2921
|% 0,27
|
|Euro
|10,0151
|10,0237
|% 0,19
|
|Sterlin
|11,5128
|11,5706
|% 0,52
|
|Frank
|9,1011
|9,1559
|% 0,29
|
|Riyal
|2,2049
|2,2160
|% 0,31
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|4,23
|
|Altın Gr.
|485
|485
|2,57
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,30
|27,34
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|0,03
|
|B. Petrol
|68,31
|68,31
|0,22
|
Seans Raporu
10:55
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11:07
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