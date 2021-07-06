***IHGZT* *YESIL* *METUR* *OZRDN* *AKSUE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
06.07.2021 15:09
***IHGZT******YESIL******METUR******OZRDN******AKSUE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )
İlgili Şirketler [AKSUE, IHGZT, METUR, OZRDN, YESIL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
-
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
AKSU ENERJI 81 07/07/2021
IHLAS GAZETECILIK 60 07/07/2021
METEMTUR YATIRIM 68 07/07/2021
OZERDEN PLASTIK 48 07/07/2021
YESIL YATIRIM HOLDING 82 07/07/2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946922
BIST
16:321.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,65
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.400
En Düşük
1.391
16:328,6673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0029
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6787
En Düşük
8,6270
16:3210,2597
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0332
|Açılış
|: 10,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3201
En Düşük
10,2348
16:32504,53
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 5,26
|Açılış
|: 504,66
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
505,22
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler16:32
|GWIND
|3,74
|136.198.830
|% 10,00
|
|SELVA
|6,49
|19.190.454
|% 10,00
|
|EDATA
|7,26
|19.094.011
|% 10,00
|
|TKURU
|239,10
|7.909.796
|% 9,98
|
|EUKYO
|7,92
|6.316.470
|% 9,96
|
|DIRIT
|3,40
|452.228
|% -9,33
|
|AYES
|17,00
|261.244
|% -8,36
|
|ISBIR
|5.500,10
|1.159.072
|% -8,24
|
|SUMAS
|58,90
|119.895
|% -7,97
|
|MMCAS
|6,10
|71.826
|% -4,54
|
|GARAN
|8,74
|1.254.266.384
|% 1,16
|
|THYAO
|14,10
|541.257.468
|% -0,14
|
|KOZAL
|111,30
|401.685.274
|% -0,09
|
|KRDMD
|7,01
|383.501.833
|% 1,30
|
|EREGL
|18,24
|383.071.905
|% 0,11
|
|YKBNK
|2,23
|325.754.115
|% 0,00
|
|GARAN
|8,74
|1.254.266.384
|% 1,16
|
|PEKGY
|1,33
|101.002.002
|% 3,10
|
|ODAS
|1,92
|142.659.751
|% 1,05
|
|TSPOR
|2,81
|201.568.711
|% 1,44
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6642
|8,6673
|% 0,03
|
|Euro
|10,2565
|10,2597
|% -0,32
|
|Sterlin
|11,9611
|12,0211
|% -0,03
|
|Frank
|9,3512
|9,4075
|% -0,08
|
|Riyal
|2,3052
|2,3168
|% 0,05
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|17,68
|
|Altın Gr.
|505
|505
|5,39
|
|Cumhuriyet
|3.336
|3.386
|34,00
|
|Tam
|3.319
|3.404
|32,95
|
|Yarım
|1.604
|1.647
|15,94
|
|Çeyrek
|805
|823
|7,97
|
|Gümüş.Ons
|26,49
|26,52
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,41
|7,42
|0,03
|
|B. Petrol
|75,83
|75,83
|-1,33
|